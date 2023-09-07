أكبر 6 مناجم ذهب حول العالم.. أثنان منها بأستراليا

أكبر 6 مناجم ذهب حول العالم.. أثنان منها بأستراليا
التاريخ
9/7/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Youm7) يعد الذهب واحداً من أغلى المعادن التي تم اكتشافها حتى الآن، ولزمن قريب، كان يستخدم كعملة بين الناس وبعضها، كما يعتبر رمزا للثروة والقوة، و يستعمله الكثير كوسيلة للاستثمار والادخار ، حيث كانت الحضارات عبر التاريخ تطمع في هذا المعدن الثمين لجماله وندرته وقيمته، مع تطور التكنولوجيا وتقنيات التنقيب، تم اكتشاف وتطوير مناجم الذهب الضخمة في جميع أنحاء العالم، وتمثل عمليات التعدين هذه مزيجا من البراعة الهندسية، ويستعرض "اليوم السابع" أشهر وأكبر مناجم للذهب على هذا الكوكب، وفقاً لما نشره موقع "geologyscience". منجم جراسبيرج بإندونيسيا
يعتبر هذا المنجم عبارة عن رواسب ضخمة من النحاس والذهب تقع في المرتفعات النائية في بابوا، وترتبط الرواسب بنظام النحاس والذهب من السملقي، والذي يتشكل عادة في البيئات البركانية، مما يؤدي إلى تكوين سوائل غنية بالمعادن يمكنها ترسيب معادن الذهب والنحاس أثناء تبريدها.
منجم جراسبيرج بإندونيسيا منجم مورونتو بأوزبكستان
تعد رواسب مورونتو مثالا قوياً لرواسب الذهب الجبلية، والتي تكونت من خلال العمليات الجيولوجية لتكوين الجبال، حيث يعتبر هذا المنجم من اكثر المناجم الغنية بالذهب.
منجم مورونتو ياناكوشا ببيرو
يقع منجم ياناكوشا في جبال الأنديز ويرتبط برواسب الذهب والفضة الحرارية، تتشكل الرواسب الحرارية بالقرب من سطح الأرض وتتأثر بالسوائل الساخنة الغنية بالمعادن التي تهاجر من مصادر أعمق.
منجم ياناكوشا ببيرو منجم سوبر بيت بأستراليا
يعتبر هذا المنجم عبارة عن حفرة كبيرة في غرب أستراليا مثالاً لمنجم ذهب كبير مفتوح، وهي عبارة عن تسلسلات صخرية بركانية ورسوبية قديمة.
منجم سوبر بيت بأستراليا منجم بودينجتون بأستراليا
يقع منجم بودينجتون في حزام سادلباك جرينستون، المرتبط بالصخور البركانية والرسوبية الأركية ، ويتكون من ودائع التعدين المكشوف والتعدين تحت الأرض ويتضمن معالجة خامات الذهب والأكسيد الحراري.
بودينجتون منجم ليهير ببابوا غينيا الجديدة
ترتبط رواسب
ليهير بكالديرا بالمنطقة البركانية، حيث يمكن أن تخلق البيئات البركانية القلوية ظروفا مواتية لإنتاج الذهب بسبب وجود السوائل المنصهرة الغنية بالذهب والمعادن الأخرى.
منجم ليهير ببابوا غينيا الجديدة
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