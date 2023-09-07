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أكبر 6 مناجم ذهب حول العالم.. أثنان منها بأستراليا

9/7/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Youm7) يعد الذهب واحداً من أغلى المعادن التي تم اكتشافها حتى الآن، ولزمن قريب، كان يستخدم كعملة بين الناس وبعضها، كما يعتبر رمزا للثروة والقوة، و يستعمله الكثير كوسيلة للاستثمار والادخار ، حيث كانت الحضارات عبر التاريخ تطمع في هذا المعدن الثمين لجماله وندرته وقيمته، مع تطور التكنولوجيا وتقنيات التنقيب، تم اكتشاف وتطوير مناجم الذهب الضخمة في جميع أنحاء العالم، وتمثل عمليات التعدين هذه مزيجا من البراعة الهندسية، ويستعرض "اليوم السابع" أشهر وأكبر مناجم للذهب على هذا الكوكب، وفقاً لما نشره موقع "geologyscience".

منجم جراسبيرج بإندونيسيا

يعتبر هذا المنجم عبارة عن رواسب ضخمة من النحاس والذهب تقع في المرتفعات النائية في بابوا، وترتبط الرواسب بنظام النحاس والذهب من السملقي، والذي يتشكل عادة في البيئات البركانية، مما يؤدي إلى تكوين سوائل غنية بالمعادن يمكنها ترسيب معادن الذهب والنحاس أثناء تبريدها.


منجم جراسبيرج بإندونيسيا منجم مورونتو بأوزبكستان

تعد رواسب مورونتو مثالا قوياً لرواسب الذهب الجبلية، والتي تكونت من خلال العمليات الجيولوجية لتكوين الجبال، حيث يعتبر هذا المنجم من اكثر المناجم الغنية بالذهب.


منجم مورونتو ياناكوشا ببيرو

يقع منجم ياناكوشا في جبال الأنديز ويرتبط برواسب الذهب والفضة الحرارية، تتشكل الرواسب الحرارية بالقرب من سطح الأرض وتتأثر بالسوائل الساخنة الغنية بالمعادن التي تهاجر من مصادر أعمق.


منجم ياناكوشا ببيرو منجم سوبر بيت بأستراليا

يعتبر هذا المنجم عبارة عن حفرة كبيرة في غرب أستراليا مثالاً لمنجم ذهب كبير مفتوح، وهي عبارة عن تسلسلات صخرية بركانية ورسوبية قديمة.


منجم سوبر بيت بأستراليا منجم بودينجتون بأستراليا

يقع منجم بودينجتون في حزام سادلباك جرينستون، المرتبط بالصخور البركانية والرسوبية الأركية ، ويتكون من ودائع التعدين المكشوف والتعدين تحت الأرض ويتضمن معالجة خامات الذهب والأكسيد الحراري.


بودينجتون منجم ليهير ببابوا غينيا الجديدة

ترتبط رواسب
ليهير بكالديرا بالمنطقة البركانية، حيث يمكن أن تخلق البيئات البركانية القلوية ظروفا مواتية لإنتاج الذهب بسبب وجود السوائل المنصهرة الغنية بالذهب والمعادن الأخرى.


منجم ليهير ببابوا غينيا الجديدة



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