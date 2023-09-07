أكبر 6 مناجم ذهب حول العالم.. أثنان منها بأستراليا

يعتبر هذا المنجم عبارة عن رواسب ضخمة من النحاس والذهب تقع في المرتفعات النائية في بابوا، وترتبط الرواسب بنظام النحاس والذهب من السملقي، والذي يتشكل عادة في البيئات البركانية، مما يؤدي إلى تكوين سوائل غنية بالمعادن يمكنها ترسيب معادن الذهب والنحاس أثناء تبريدها.

تعد رواسب مورونتو مثالا قوياً لرواسب الذهب الجبلية، والتي تكونت من خلال العمليات الجيولوجية لتكوين الجبال، حيث يعتبر هذا المنجم من اكثر المناجم الغنية بالذهب.

يقع منجم ياناكوشا في جبال الأنديز ويرتبط برواسب الذهب والفضة الحرارية، تتشكل الرواسب الحرارية بالقرب من سطح الأرض وتتأثر بالسوائل الساخنة الغنية بالمعادن التي تهاجر من مصادر أعمق.

يعتبر هذا المنجم عبارة عن حفرة كبيرة في غرب أستراليا مثالاً لمنجم ذهب كبير مفتوح، وهي عبارة عن تسلسلات صخرية بركانية ورسوبية قديمة.

يقع منجم بودينجتون في حزام سادلباك جرينستون، المرتبط بالصخور البركانية والرسوبية الأركية ، ويتكون من ودائع التعدين المكشوف والتعدين تحت الأرض ويتضمن معالجة خامات الذهب والأكسيد الحراري.

ترتبط رواسب

ليهير بكالديرا بالمنطقة البركانية، حيث يمكن أن تخلق البيئات البركانية القلوية ظروفا مواتية لإنتاج الذهب بسبب وجود السوائل المنصهرة الغنية بالذهب والمعادن الأخرى.



