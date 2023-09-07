نصائح هامة تساعدك فى الحفاظ على الرموش الصناعية من السقوط

نصائح هامة تساعدك فى الحفاظ على الرموش الصناعية من السقوط
التاريخ
9/7/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Youm7)
الرموش الصناعية تزيد الوجه جمالاً وتضيف مظهرًا مميزاً لعينيك. لذلك يجب أن تستخدمينها بالشكل الأمثل والصحيح كى لا يحدث موقف يسبب لك الإحراج أمام الآخرين، وفي السطور التالية نقدم بعض نصائح التى تساعدك فى الحفاظ على رموشك الصناعية في مكانها طوال اليوم وفقًا لما ذكره موقع مجلة "Elle".
تركيب رموش صناعية
إليك خمس نصائح لاستخدام الرموش الصناعية بشكل صحيح:
1. اختيار الرموش المناسبة:
تأكدي من اختيار الرموش الصناعية التي تناسب شكل وحجم عينيكِ. يجب أن تكون الرموش طبيعية المظهر ومريحة عند ارتدائها.
2. تنظيف الرموش الطبيعية:
قبل وضع الرموش الصناعية، تأكدي من تنظيف وتجفيف رموشك الطبيعية بشكل جيد. وقومي بإزالة المكياج والشوائب باستخدام مزيل المكياج اللطيف والماء الفاتر.
رموش صناعية .
3. استخدام اللاصق المناسب:
استخدمي لاصق الرموش الصناعية عالي الجودة والمصمم خصيصًا لهذا الغرض. وتأكدي من وضع كمية صغيرة من اللاصق على الشريط الخاص بالرموش وانتظري لحظات حتى يجف قليلاً قبل وضعها.
4. وضع الرموش بشكل صحيح:
ابدئي بوضع الرموش من الزاوية الداخلية للعين وانتقلي ببطء نحو الزاوية الخارجية. استخدمي أداة صغيرة مثل ملقط الرموش لمساعدتك في وضع الرموش بشكل محكم ومريح.
5. تثبيت الرموش وتجميلها:
بعد وضع الرموش الصناعية، استخدمي ماسكارا الرموش لتجميلها ومزجها برموشك الطبيعية. احرصي على تثبيت الرموش بشكل جيد وقومي بضغطها بلطف بأصابعك لدمجها بشكل طبيعي.
رموش صناعية
يجب عليك إزالة الرموش الصناعية بلطف في نهاية اليوم باستخدام مزيل مكياج خالي من الزيت.
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