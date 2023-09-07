نصائح هامة تساعدك فى الحفاظ على الرموش الصناعية من السقوط

الرموش الصناعية تزيد الوجه جمالاً وتضيف مظهرًا مميزاً لعينيك. لذلك يجب أن تستخدمينها بالشكل الأمثل والصحيح كى لا يحدث موقف يسبب لك الإحراج أمام الآخرين، وفي السطور التالية نقدم بعض نصائح التى تساعدك فى الحفاظ على رموشك الصناعية في مكانها طوال اليوم وفقًا لما ذكره موقع مجلة "Elle".









تأكدي من اختيار الرموش الصناعية التي تناسب شكل وحجم عينيكِ. يجب أن تكون الرموش طبيعية المظهر ومريحة عند ارتدائها.





قبل وضع الرموش الصناعية، تأكدي من تنظيف وتجفيف رموشك الطبيعية بشكل جيد. وقومي بإزالة المكياج والشوائب باستخدام مزيل المكياج اللطيف والماء الفاتر.





استخدمي لاصق الرموش الصناعية عالي الجودة والمصمم خصيصًا لهذا الغرض. وتأكدي من وضع كمية صغيرة من اللاصق على الشريط الخاص بالرموش وانتظري لحظات حتى يجف قليلاً قبل وضعها.





ابدئي بوضع الرموش من الزاوية الداخلية للعين وانتقلي ببطء نحو الزاوية الخارجية. استخدمي أداة صغيرة مثل ملقط الرموش لمساعدتك في وضع الرموش بشكل محكم ومريح.





بعد وضع الرموش الصناعية، استخدمي ماسكارا الرموش لتجميلها ومزجها برموشك الطبيعية. احرصي على تثبيت الرموش بشكل جيد وقومي بضغطها بلطف بأصابعك لدمجها بشكل طبيعي.





يجب عليك إزالة الرموش الصناعية بلطف في نهاية اليوم باستخدام مزيل مكياج خالي من الزيت.







