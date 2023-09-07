Thursday, 07 September 2023 10:47 GMT

لو الفتاة فى سن المراهقة.. نصائح لدعمها والتعامل معها بالمرحلة الحرجة

9/7/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Youm7) قد يكون التعامل مع البنات المراهقات أمرًا صعبًا ومختلفًا كثيرًا عن تربية الابن المراهق
فالفتيات المراهقات أذكياء، ومفعمات بالحيوية، وقويات. ولديهن آرائهن الخاصة، ويشعرن بعمق الأشياء أكثر من غيرهن. بجانب؛ تمر الفتيات المراهقات بجميع أنواع التغيرات الجسدية والعقلية، وبالتالي، فإنهن يبنين إحساسًا مستقلاً بذاتهن. ونتيجة لذلك، يمكنهن في بعض الأحيان أن يصطدمن بوالديهم.

في السطور التالية نتعرف على بعض النصائح للتعامل مع الفتاة في سن المراهقة، وفقًا لما ذكره موقع" Newport Academy".


دعم الفتاة في سن المراهقة


الاستماع الفعّال:


كوني مستعدة للاستماع إلى الفتا بصبر وتفهم. اسمعي ما تقوله بدون انقطاع ولا نقد أو تحكمين عليها بسرعة. واظهري لها أنك تهتمين بمشاعرها وأفكارها.

الاحترام والتفاهم:


احترمي خصوصية الفتاة وتطلعاتها الشخصية. تذكري أنها تمر بمرحلة تطورية هامة في حياتها. وحاولي أن تكوني متفهمة ومتسامحة مع تصرفاتها ومزاجها المتقلب.

الثقة والتشجيع:

قد تعاني الفتاة في سن المراهقة من قلة الثقة بالنفس. كوني داعمة لها وقدّمي لها التشجيع المستمر. وأظهري لها أنك تؤمنين بقدراتها وتشجعينها على تحقيق أهدافها.

التواصل الفعّال:

حافظي على قنوات اتصال مفتوحة وصادقة مع الفتاة. كوني متاحة للحديث والمناقشة. وقدمي المشورة بشكل متوازن واحترمي وجهات نظرها.


سن المرهقة


وضع حدود وتوجيه:

يجب وضع حدود وقواعد واضحة للفتاة، ولكن بطريقة صحيحة ومتوازنة. قدمي لها توجيهًا وتعليمات فيما يتعلق بالقيم والأخلاق والمسؤوليات.

الاهتمام بالصحة النفسية:

اهتمي بصحة الفتاة النفسية والعاطفية. إذا لاحظتِ أي تغيرات في سلوكها أو مزاجها، فكوني على استعداد لتقديم المساعدة والدعم المناسب، وإذا لزم الأمر، استعيني بمحترفي الصحة النفسية.

النموذج الإيجابي:

كوني نموذجًا إيجابيًا للفتاة. اظهري لها القيم والأخلاق الصحيحة من خلال تصرفاتك وأفعالك. قدمي لها مثالًا قويًا للقوة والاستقلالية.

الاحتفاظ بالروابط العاطفية:

حافظي على الروابط العاطفية مع الفتاة واستمري في بناء الثقة والحب بينكما. كوني موجودة في حياتها ودعميها في جميع جوانبها.


MENAFN07092023000132011024ID1107029194

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث