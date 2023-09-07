لو الفتاة فى سن المراهقة.. نصائح لدعمها والتعامل معها بالمرحلة الحرجة
التاريخ
9/7/2023 2:34:31 PM
(MENAFN- Youm7) قد يكون التعامل مع البنات المراهقات أمرًا صعبًا ومختلفًا كثيرًا عن تربية الابن المراهق
فالفتيات المراهقات أذكياء، ومفعمات بالحيوية، وقويات. ولديهن آرائهن الخاصة، ويشعرن بعمق الأشياء أكثر من غيرهن. بجانب؛ تمر الفتيات المراهقات بجميع أنواع التغيرات الجسدية والعقلية، وبالتالي، فإنهن يبنين إحساسًا مستقلاً بذاتهن. ونتيجة لذلك، يمكنهن في بعض الأحيان أن يصطدمن بوالديهم.
في السطور التالية نتعرف على بعض النصائح للتعامل مع الفتاة في سن المراهقة، وفقًا لما ذكره موقع" Newport Academy".
دعم الفتاة في سن المراهقة
الاستماع الفعّال:
الاحترام والتفاهم:
كوني مستعدة للاستماع إلى الفتا بصبر وتفهم. اسمعي ما تقوله بدون انقطاع ولا نقد أو تحكمين عليها بسرعة. واظهري لها أنك تهتمين بمشاعرها وأفكارها.
الثقة والتشجيع:
احترمي خصوصية الفتاة وتطلعاتها الشخصية. تذكري أنها تمر بمرحلة تطورية هامة في حياتها. وحاولي أن تكوني متفهمة ومتسامحة مع تصرفاتها ومزاجها المتقلب.
قد تعاني الفتاة في سن المراهقة من قلة الثقة بالنفس. كوني داعمة لها وقدّمي لها التشجيع المستمر. وأظهري لها أنك تؤمنين بقدراتها وتشجعينها على تحقيق أهدافها. التواصل الفعّال:
حافظي على قنوات اتصال مفتوحة وصادقة مع الفتاة. كوني متاحة للحديث والمناقشة. وقدمي المشورة بشكل متوازن واحترمي وجهات نظرها.
سن المرهقة
وضع حدود وتوجيه:
يجب وضع حدود وقواعد واضحة للفتاة، ولكن بطريقة صحيحة ومتوازنة. قدمي لها توجيهًا وتعليمات فيما يتعلق بالقيم والأخلاق والمسؤوليات. الاهتمام بالصحة النفسية:
اهتمي بصحة الفتاة النفسية والعاطفية. إذا لاحظتِ أي تغيرات في سلوكها أو مزاجها، فكوني على استعداد لتقديم المساعدة والدعم المناسب، وإذا لزم الأمر، استعيني بمحترفي الصحة النفسية. النموذج الإيجابي:
كوني نموذجًا إيجابيًا للفتاة. اظهري لها القيم والأخلاق الصحيحة من خلال تصرفاتك وأفعالك. قدمي لها مثالًا قويًا للقوة والاستقلالية. الاحتفاظ بالروابط العاطفية:
حافظي على الروابط العاطفية مع الفتاة واستمري في بناء الثقة والحب بينكما. كوني موجودة في حياتها ودعميها في جميع جوانبها.
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