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تعرف على الصفقات الاستثمارية والتمويلية للشركات التكنولوجية الناشئة

9/7/2023 2:34:28 PM
(MENAFN- Youm7) نجحت الشركات التكنولوجية الناشئة في جذب صفقات استثمارية وتمويلية بقيمة تزيد عن 600 مليون دولار في عام 2022، بنسبة نمو أكثر من 22% عن عام 2021 الذي جذبت خلاله استثمارات بقيمة 491 مليون دولار.



ولتقديم سلسلة القيمة للشركات الناشئة، تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، حيث من المستهدف الوصول إلى 30 مركزا على مستوى الجمهورية؛ تم افتتاح 8 مراكز ومن المقرر افتتاح 17 مركزا جديدا فى 2023 على أن يتم افتتاح باقى المراكز خلال 2024، باستثمارات إجمالية تصل إلى 5 مليار جنيه، وذلك فى إطار خطة تستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.



وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.



كان من بين المراكز التي تم افتتاحها، مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل والذي يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة التكنولوجية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمي مع الحفاظ على الطراز المعماري والقيمة التراثية لها.



وافتتاح 5 مراكز جديدة من مراكز إبداع مصر الرقمية كتشغيل تجريبي في كل من محافظات الجيزة والوادي الجديد والإسكندرية وشمال سيناء وبني سويف.




الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها، وهي شركة "بلاج أند بلاي" Plug and Play لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل، وشركة 500 جلوبال "Global 500" لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.











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