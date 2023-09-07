



وزير الصناعة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان مجمعا للصناعات الكهربائية بـ500 مليون جنيه











افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مجمع للصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثانية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية وذلك بحضور عدد من ممثلي شركة شنت الصينية، بالإضافة إلى عدد من الاستشاريين وممثلي الشركات الرائدة في مجال الكهرباء.





وقال الوزير إن المجمع الصناعي يضم 4 مصانع لإنتاج البارات سابقة التجهيز لصناعة الباسبار واللوحات ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط، مشيرًا إلى أن المجمع مُقام على مساحة 30 ألف متر، وبلغ حجم استثماراته 500 مليون جنيه.







وأشار سمير إلى أن مساهمة نسبة المكون المحلي في إنتاج المجمع تزيد عن 70%، ويُوفر 600 فرصة عمل، لافتاً إلي أن المجمع ينتج باسبار بقدره 20 ألف متر شهريا مختلفة القدرات من 40 أمبير إلي 6400 امبير.







أسعار الذهب اليوم الخميس تسجل 2210 جنيهات للجرام عيار 21







ارتفع سعر الذهب صباح اليوم الخميس بمستهل تعاملات اليوم بحوالي 10 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2210 جنيهات للجرام، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1919 دولارا.





أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 2526 جنيها.



عيار 21 يسجل 2210 جنيهات.



عيار 18 يسجل 1894 جنيها .



الجنيه الذهب 17680 جنيها.





ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.66% خلال أول أسبوع فى سبتمبر







ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية

"إيجي إكس 30" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 19375.68 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3823.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5613.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 23268.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5373.51 نقطة.





وزير المالية: نعمل لتجاوز التحديات العالمية واستعادة الاستقرار الاقتصادى







حرص الدكتور محمد معيط

وزير المالية محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، على إجراء حوار مفتوح مع رواد القطاع الخاص، وممثلي هذا البنك التنموي متعدد الأطراف، وذلك قبيل انطلاق اجتماعاته السنوية لأول مرة بأفريقيا فى شرم الشيخ يومي 25، 26 سبتمبر الحالي، من أجل تعزيز التواصل بين هذا البنك العالمي، والقطاع الخاص، على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين لترسيخ التعاون الإنمائي متعدد الأطراف وعابر القارات، بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي إلى ٦٥٪ بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات ذات التنافسية العالمية.

دعا الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، القطاع الخاص لعقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات دولية هائلة، فى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تكامل المبادرات الوطنية المحفزة للاستثمارات الخاصة مع هذه البرامج العالمية للتنمية المستدامة، بحيث نعمل معًا على تجاوز التحديات العالمية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام الغني بالوظائف.











أصدر الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء اليــوم الخميس بياناً صحفياً

بمناسبة اليوم العالمى لمحــو الأمية، والذى يوافــق الثامن من سبتمبر من كل عام، والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في دورتها الرابعة عشر عام 1965، للاحتفال به سنوياً، بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، إن محو الأمية لا يتعلق فقط بالتعليم، بل إنه أداة هامة للقضاء على الفقر ووسيلة قوية للتقدم الاجتماعي والبشري في المجتمعات.



17.5% هو معدل الأمية (10 سنوات فأكثر) في عام 2022، فقد بلغ معدل الأمية بين الذكور 12.4%؛

بينما بلغت

معدل الأمية بين الإناث 22.8%، وذلك وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2022.





وسجلت محافظة مطروح أعلى محافظات مصر من حيث معدلات الأمية والتي بلغت نسبتها 39.2%، تليها الفيوم

بنسبة 27.7% في عام 2022، وشهدت 5 محافظات أقل معدلات الأمية بنسبة لا تتجاوز 10%، وهي محافظة الوادى الجديد، الاسكندرية، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس في عام 2022.

وكان أكثر الأميين هم من كبار السن، إذ سجّلت الفئة العمرية (60 عاماً فأكثر) أعلى معدل بين الأميين

بنسبة 53.2%؛ بينما إنخفض معدل الأمية بين الأفراد (الأقل من 40 عاماً) لتصل إلى 7.6%،

في حين سجّلت الفئات العمرية الصغيرة (أقل من 20 عاماً) 2% كأدنى معدل للأميين في عام 2022، وذلك وفقاً لبيانات مسح القوى العاملة لعام 2022.