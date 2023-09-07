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أخبار البورصة اليوم الخميس 7-9-2023

9/7/2023 2:34:27 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 7-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.300 تريليون جنيه.





البورصة تربح 10 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.300 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 625 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.6 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.51%، والعرب على 5.52%، واستحوذت المؤسسات على 28.20% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.79%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 113.1 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.5 مليون جينه، 1.6 مليون جنيه، 113 مليون جنيه 3.7 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 19375 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 23268 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8110 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3823 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5613 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 5373 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة.



وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.



تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 6.5 مليون سهم، 3 ملايين سهم، 276.5 ألف سهم، 165 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية 100 ألف سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 87.1 ألف سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمطورون العرب القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 18 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 32.2 ألف سهم، 90.3 ألف سهم، 4086 سهم، 5 آلاف سهم، 710 ألف سهم، 725.9 ألف سهم.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، وحديد عز، ومصر للفنادق عدد 20 ألف سهم، 15 ألف سهم، 3371 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 50 ألف سهم.



نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 633.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 505 ملايين جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 125%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 82.8 مليون جنيه مقارنة مع 76.3 مليون جنيه بنسبة نمو 108%.



وحققت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مبيعات بلغت 17.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 13.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 29%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 14.4 مليون جنيه مقارنة مع 21.9 مليون جنيه بنسبة نمو 12%.



النصر للأعمال المدنية

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، موافقة مجلس الإدارة على الترسية لبيع قطعة أرض لها ترخيص نشاط صناعي بمنطقة مسطرد بمساحة 6.5 فدان (حوالي 28 ألف متر مربع) مقابل 7500 جنيه للمتر المربع.









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