Thursday, 07 September 2023 10:47 GMT

نوبل تتذكر ديزموند توتو حينما أصبح أول رجل أسمر يتولى الكنيسة الأنجليكانية

9/7/2023 2:34:23 PM
(MENAFN- Youm7) احتفت جائزة نوبل العالمية ، بمرور 37 عاما على تولى ديزموند توتو لقيادة الكنيسة الأنجليكانية في جنوب أفريقيا، حينما أصبح في مثل هذا اليوم، من عام 1986، أول رجل من أصحاب البشرة السمراء يتولى هذا المنصب.

وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حسابها على منصة "إكس": قبل ذلك بعامين، حصل ديزموند توتو على جائزة نوبل للسلام عام 1984 لمعارضته نظام الفصل العنصري الوحشي في جنوب أفريقيا.


ديزموند توتو أول رجل أسمر يتولى الكنيسة الأنجليكانية


يشار إلى أن ديزموند توتو ولد في 7 أكتوبر لعام 1931 ورحل عن عالمنا في 26 ديسمبر لعام 2021، كما حصل على جائزة ألبرت شويزير الإنسانية، وجائزة الحرية في 1986. وقال إنه ملتزم بموقف العالم لمكافحة الإيدز وكان بمثابة الرئيس الفخري للتحالف العالمي لمكافحة الإيدز. في فبراير 2007 حصل على جائزة غاندي للسلام وجائزة الدكتور عبد الكلام، رئيس الهند.

ديزموند توتو ومعاضة الفصل العنصرى

في جنوب إفريقيا عام 1975، عمل أولًا عميدًا لكاتدرائية القديسة ماري في جوهانسبرغ ومن ثم كأسقف ليسوتو، حيث لعب دورًا نشطًا في معارضة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا للفصل العنصري وحكم الأقلية البيضاء.


أوباما يكرم ديزموند توتو

وفى الفترة من عام 1978 إلى عام 1985 شغل منصب الأمين العام لمجلس كنائس جنوب إفريقيا، حيث ظهر كواحد من أبرز الناشطين المناهضين للفصل العنصري في جنوب إفريقيا. على الرغم من تحذيره لحكومة الحزب الوطني من أن الغضب ضد الفصل العنصري سيؤدي إلى عنف عِرقي، إلا أنه بصفته ناشطًا، أكد على أن تكون الاحتجاجات غير عنيفة وعلى الضغط الاقتصادي الأجنبي لتحقيق الاقتراع العام.


MENAFN07092023000132011024ID1107029188

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث