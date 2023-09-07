وقالت جائزة نوبل العالمية، عبر حسابها على منصة "إكس": قبل ذلك بعامين، حصل ديزموند توتو على جائزة نوبل للسلام عام 1984 لمعارضته نظام الفصل العنصري الوحشي في جنوب أفريقيا.





يشار إلى أن ديزموند توتو ولد في 7 أكتوبر لعام 1931 ورحل عن عالمنا في 26 ديسمبر لعام 2021، كما حصل على جائزة ألبرت شويزير الإنسانية، وجائزة الحرية في 1986. وقال إنه ملتزم بموقف العالم لمكافحة الإيدز وكان بمثابة الرئيس الفخري للتحالف العالمي لمكافحة الإيدز. في فبراير 2007 حصل على جائزة غاندي للسلام وجائزة الدكتور عبد الكلام، رئيس الهند.

في جنوب إفريقيا عام 1975، عمل أولًا عميدًا لكاتدرائية القديسة ماري في جوهانسبرغ ومن ثم كأسقف ليسوتو، حيث لعب دورًا نشطًا في معارضة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا للفصل العنصري وحكم الأقلية البيضاء.

وفى الفترة من عام 1978 إلى عام 1985 شغل منصب الأمين العام لمجلس كنائس جنوب إفريقيا، حيث ظهر كواحد من أبرز الناشطين المناهضين للفصل العنصري في جنوب إفريقيا. على الرغم من تحذيره لحكومة الحزب الوطني من أن الغضب ضد الفصل العنصري سيؤدي إلى عنف عِرقي، إلا أنه بصفته ناشطًا، أكد على أن تكون الاحتجاجات غير عنيفة وعلى الضغط الاقتصادي الأجنبي لتحقيق الاقتراع العام.