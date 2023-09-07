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ذكرى استقالة وزارة على ماهر.. كبار الملاك قاوموا الإصلاح الزراعى

9/7/2023 2:34:23 PM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم ذكرى استقالة وزارة على ماهر باشا، بعد 44 يوماً فقط من تشكيلها، فى أعقاب ثورة 23 يوليو عام 1952، التى حولت نظام الحكم فى مصر من النظام الملكى إلى النظام الجمهورى.

كانت هذه هى الوزارة الرابعة التى شكلها على ماهر باشا، وكانت هناك أقاويل أكدت أن هذه الوزارة تم إجبارها على الاستقالة، بعد معارضة ماهر لفكرة الإصلاح الزراعى، حيث كان يمتلك بمُفرده فى تلك الوقت 1580 فدانا، بينما امتلكت زوجته لنحو 1220 فدانا.

وجاء فى كتاب "على ماهر باشا ونهاية الليبرالية فى مصر" نقلا عن المؤرخ عبد الرحمن الرافعى : "أعتقد أن السبب الرئيسى فى استقالة هذه الوزارة إلى أن رئيسها لم يتجاوب مع الثورة فى أول مشروع اقتصادى تقدمت به، وهو تحديد الملكية الزراعية".

ويلخص عبد الراحمن الرافعي أسباب الاستقالة فيقول: "وتدل الظروف والملابسات على أن تباطؤ وزارة على ماهر في إصدار قانون الإصلاح الزراعي كان سببا من أسباب أستقالته وأن معارضة الأحزاب السياسية للتطهير ومعارضة كبار الملاك لمشروع الإصلاح الزراعي أخذت تشتد وتتبلور مما عجل بالثورة أن تتولى الأمر بنفسها".

ورأى مناصرو الثورة أن على ماهر، أبطأ فى إصدار قانون تحديد الملكية الزراعية، وبدا منه أنه يضع العراقيل أمام صدور القانون، بعد اجتماعه بكبار الملاك المعارضين لهذا القانون، مما شجعهم على التكتل لإحباط المشروع.

الرافعى أكد أن من أسباب الاستقالة أيضا معارضة الأحزاب السياسية للتطهير
ومعارضة كبار الملاك لمشروع قانون الإصلاح الزراعى، حتى بدأت العملية تشتد وتتبلور، مما عجل بالثورة أن تتولى الأمر بنفسها، لأنها رأت أن على ماهر، يبدى عطفا كبيرا على كبار الإقطاعيين.

وقال على ماهر باشا، للصحفيين، عقب تقدم الحكومة بالاستقالة: "الوقت أصبح مناسبا لأن تجتمع السلطة فى يد واحدة وقوة واحدة"، مؤكدا على أن استقالته تمت بالاتفاق مع مجلس قيادة الثورة.


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