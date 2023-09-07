وكان الشاعر البالغ من العمر 31 عاما معروفا بآرائه المتطرفة ودعمه للحركات الفنية الطليعية المتطرفة، لكن أصوله كانت محاطة بالغموض.

يُعتقد اليوم أنه ولد في روما ونشأ في إيطاليا، وفقا لما ذكره موقع هيستورى، حيث إنه ظهر في باريس وهو في العشرين من عمره وسرعان ما اندمج مع المشهد البوهيمي في المدينة، ظهر ديوانه الشعري الأول بعنوان "الساحر المتعفن" في عام 1909، تلاه مجموعة قصصية في عام 1910.

ولأنه مؤيد للحركة التكعيبية فى الفن نشر كتابًا عن هذا الموضوع بعنوان "الرسامون التكعيبيون"، في عام 1913، وفي نفس العام، نشر كتابه الأكثر شهرة "العمل.. الكحول"، حيث استخدم مجموعة متنوعة من الأشكال والتقاليد الشعرية لالتقاط خطاب الشارع اليومي.

وفي عام 1917، تم إنتاج مسرحيته التجريبية "ثديي تيريسياس"، والتي صاغ لها مصطلح "السريالية".

أدت خلفية أبولينير الغامضة ووجهات نظره المتطرفة إلى دفع السلطات إلى النظر إليه باعتباره أجنبيا خطيرا والمشتبه به الرئيسي في سرقة الموناليزا، التي وقعت في 22 أغسطس. ولم تظهر أي أدلة، وتم إطلاق سراح أبولينير بعد خمسة أيام. وبعد ذلك بعامين، ألقي القبض على الموظف السابق في متحف اللوفر، فينتشنزو بيروجيا، أثناء محاولته بيع اللوحة الشهيرة لتاجر أعمال فنية.