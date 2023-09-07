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واتس آب يدعم الآن الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة

9/7/2023 2:34:19 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مارك زوكربيرج قبل بضعة أسابيع،أن واتساب كان بصدد طرح مشاركة الصور عالية الدقة، وسيتبعها الفيديو عالي الدقة قريبًا، واعتبارًا من اليوم اكتملت العملية وأكدت شركة ميتا لموقع The Verge أن الصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو عالية الدقة متاحة للجميع.

وقال المتحدث باسم واتساب، إيلي هيتريك، لموقع The Verge في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني : "لقد تم نشر كل من الصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو عالية الدقة على مستوى العالم".
ونشرت الشركة أيضًا مقطع فيديو ترويجيًا لـ Threads في وقت سابق من اليوم لتشجيع المستخدمين على "مشاركة اللحظات الملحمية" مع الميزة الجديدة، والتي كانت متاحة لمختبري النسخة التجريبية خلال الأشهر القليلة الماضية.
بعد تحديد صورة أو مقطع فيديو لإرساله من ألبوم الكاميرا، من المفترض أن ترى زر "HD" أعلى الشاشة (على يسار أداة الاقتصاص). بمجرد تحديد هذا، ستظهر قائمة تطالبك بتحديد "الجودة القياسية" أو "جودة HD".
إذا كنت لا ترى هذا الزر بعد، فاحذر - فقد اضطررت إلى إعادة فتح متجر التطبيقات عدة مرات قبل أن يظهر خيار التحديث أخيرًا.
في السابق، كان بإمكان مستخدمي واتساب فقط إرسال الصور بجودة مضغوطة للغاية، مما أعطى التطبيق عيبًا كبيرًا مقارنة بالخدمات المنافسة مثل iMessage.
تأتي الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة وسط عدد من التحديثات المهمة الأخرى التي يبدو أنها ستجعل واتساب أكثر قدرة على المنافسة فى مجال الأعمال، وأصدرت Meta مؤخرًا إصدارًا أصليًا من التطبيق لنظام التشغيل macOS، والذي يدعم مكالمات الفيديو لما يصل إلى ثمانية مشاركين والمكالمات الصوتية لما يصل إلى 32 مشاركين.

وقد أصبحت مشاركة الشاشة متاحة حديثًا للنظام الأساسى، وكذلك الدردشات الجماعية غير المسماة.

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