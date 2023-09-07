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علماء يدرسون انحراف القطب المغناطيسى الشمالى للأرض نحو الساحل الروسى

9/7/2023 2:34:19 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ الباحثون في أكاديمية العلوم الروسية، إجراء دراسات فريدة للقطب المغناطيسي الشمالي للأرض ، الذي ينتقل تدريجيا إلى ساحل القطب الشمالى الروسى.



وذكرت أكاديمية العلوم الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - أن العلماء يرون أنه من الضرورى إجراء البحوث والاستفادة على مدار العام من إمكانات محطة "جزيرة سامويلوفسكي" العلمية في دلتا نهر لينا شمال شرقي سيبيريا، مضيفة أن القياسات ستتطلب على مدار العام تنظيم مختبر مغناطيسي وبناء منشآت جديدة خاصة به لتتيح فرصة لدراسة تفاصيل عملية تحرك القطب الشمالي المغناطيسي في اتجاه ساحل القطب الشمالي الروسي.



ويعتزم العلماء أيضا تنظيم البحوث التطبيقية في مجالات الطاقة المتجددة وعلوم المواد وتحقيق الأرصاد في منطقة القطب الشمالي من محطة "جزيرة سامويلوفسكي".



ويذكر أن محطة "جزيرة سامويلوفسكي" أنشئت في دلتا نهر لينا عام 2010، وهي محطة حديثة وحيدة في روسيا تتخصص في دراسة القطب الشمالي.



وتجري في دلتا نهر لينا البحوث في مجال علم الزلازل، والاستكشاف الزلزالي على عمق صغير والتصوير المقطعي الكهربائي، وعلم النبات الجيولوجي، وقياس الحرارة والكيمياء الجيولوجية، وعلم المتحجرات وعلم الحفريات.







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