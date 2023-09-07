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خبراء يحذرون: هذا الصيف هو الأكثر سخونة.. والأمم المتحدة: انهيار المناخ بدأ

9/7/2023 2:34:19 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت خدمة كوبرنيكوس للمناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، أن صيف 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم، فكانت درجات الحرارة العالمية هذا الصيف أعلى بمقدار 1.18 درجة فهرنهايت (0.66 درجة مئوية) من المتوسط، لتصل إلى متوسط عالمي قدره 62.18 درجة فهرنهايت (16.77 درجة مئوية)، وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات في عام 1940.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أعلنت كوبرنيكوس أيضًا أن الشهر الماضي كان أدفأ شهر أغسطس على الإطلاق على مستوى العالم، وأكثر دفئًا من جميع الأشهر الأخرى باستثناء يوليو 2023.



وشهد هذا الصيف أحداثًا مناخية متطرفة مثل موجات الحر في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وحرائق الغابات في كندا واليونان.



ويشير الخبراء إلى انبعاثات الغازات الدفيئة باعتبارها السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي والمحيطات على حد سواء، ويحثون القادة على الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري.



تعتمد قراءات درجة الحرارة التي تقدمها خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) على مجموعة متنوعة من المنصات والأدوات، بدءًا من محطات الأرصاد الجوية وحتى بالونات الطقس والأقمار الصناعية.



وقال كارلو بونتيمبو، مدير C3S: "ما نلاحظه، ليس فقط الظواهر المتطرفة الجديدة، ولكن استمرار هذه الظروف القياسية، وتأثيراتها على كل من الناس والكوكب، هي نتيجة واضحة لارتفاع درجة حرارة النظام المناخي".



وفي تحذير خطير، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "انهيار المناخ قد بدأ".



ووفقًا لبيانات CS3 الجديدة، كانت فترة الصيف، التي تم تعريفها بأشهر يونيو ويوليو وأغسطس، هي الأكثر دفئًا على الإطلاق على مستوى العالم هذا العام "بهامش كبير".



وكان عام 2019 ثاني أكثر الصيف حرارة على مستوى العالم، لكن متوسط قراءة درجة الحرارة لهذه الفترة كان 61.66 درجة فهرنهايت (16.48 درجة مئوية)، أقل من هذا الصيف 62.18 درجة فهرنهايت (16.77 درجة مئوية)، وباستثناء عام واحد (1998)، كانت فصول الصيف العشرة الأكثر حرارة المسجلة على مستوى العالم في العقد الماضي.



كشفت CS3 أيضًا أن أغسطس 2023 كان أكثر أغسطس دفئًا على الإطلاق على مستوى العالم بمتوسط درجة حرارة عالمية بلغت 62.27 درجة فهرنهايت (16.82 درجة مئوية).



وهذا الرقم أكثر دفئًا بمقدار 1.27 درجة فهرنهايت (0.71 درجة مئوية) من متوسط الفترة 1991-2020 لشهر أغسطس، و0.55 درجة فهرنهايت (0.31 درجة مئوية) أكثر دفئًا من شهر أغسطس السابق الأكثر دفئًا في عام 2016، علاوة على ذلك، كان شهر أغسطس 2023 أكثر دفئًا من أي شهر آخر مسجل باستثناء الشهر الذي سبقه.



تم تأكيد شهر يوليو 2023 مؤخرًا بواسطة CS3 باعتباره الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 62.51 درجة فهرنهايت (16.95 درجة مئوية).



ولعل المقياس الرئيسي لـ CS3 لقياس مدى سخونة الجو هو درجة حرارة الهواء، ولكنه يتتبع أيضًا درجات حرارة محيطات العالم، وينظر إلى درجة حرارة سطح البحر، مدى سخونة الماء بالقرب من سطح المحيط.







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