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اليابان تطلق Moon Sniper لاستكشاف القمر بعد أسبوعين من هبوط مركبة الهند

9/7/2023 2:34:19 PM
(MENAFN- Youm7) أطلقت اليابان مركبتها الفضائية لاستكشاف القم على متن صاروخ محلي الصنع من طراز H-IIA، على أمل أن تصبح خامس دولة في العالم تهبط على سطح القمر أوائل العام المقبل، وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) إن الصاروخ انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي في جنوب اليابان كما هو مخطط له وأطلق بنجاح مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM)، وأدى الطقس غير المواتي إلى تأجيل الرحلات ثلاث مرات في أسبوع واحد الشهر الماضي.



وتهدف اليابان، التي يطلق عليها اسم "قناص القمر"، إلى هبوط الصاروخ SLIM على بعد 100 متر من موقع هدفه على سطح القمر، من المتوقع أن تبدأ المهمة التي تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار الهبوط بحلول فبراير بعد مسار طويل وموفر للوقود، وفقاً لموقع gadgets360.



وقال هيروشي ياماكاوا، رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، في مؤتمر صحفي: "الهدف الكبير من SLIM هو إثبات الهبوط عالي الدقة، لتحقيق الهبوط على سطح القمر".



ويأتي الإطلاق بعد أسبوعين من أن أصبحت الهند الدولة الرابعة التي تنجح في الهبوط بمركبة فضائية على القمر من خلال مهمتها Chandrayaan-3 إلى القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر، وفي الوقت نفسه تقريبًا، تحطمت مركبة الهبوط الروسية لونا 25 أثناء اقترابها من القمر.



وقد فشلت محاولتان سابقتان للهبوط على سطح القمر من قبل اليابان في العام الماضي، وفقدت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية الاتصال بمركبة الهبوط أوموتيناشي وأبطلت محاولة هبوط في نوفمبر، تحطمت مركبة الهبوط Hakuto-R Mission 1، التي صنعتها شركة يابانية ناشئة، في أبريل أثناء محاولتها النزول إلى سطح القمر.



من المقرر أن يهبط SLIM على الجانب القريب من القمر بالقرب من Mare Nectaris، وهو بحر قمري يبدو عند النظر إليه من الأرض كنقطة مظلمة، هدفها الأساسي هو اختبار التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة الصور والبصريات.



بعد الهبوط، تهدف المركبة إلى تحليل تكوين صخور الزبرجد الزيتوني بالقرب من المواقع بحثًا عن أدلة حول أصل القمر.



حمل صاروخ H-IIA أيضًا القمر الصناعي لمهمة التصوير والتحليل الطيفي بالأشعة السينية (XRISM)، وهو مشروع مشترك بين JAXA وناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، ويهدف القمر الصناعي إلى مراقبة رياح البلازما التي تتدفق عبر الكون والتي يرى العلماء أنها أساسية للمساعدة في فهم تطور النجوم والمجرات.



قامت شركة Mitsubishi Heavy Industries بتصنيع الصاروخ وتشغيل عملية الإطلاق، التي تمثل الصاروخ رقم 47 "H-IIA" الذي أطلقته اليابان منذ عام 2001، مما جعل معدل نجاح المركبة يقترب من 98 %.



وكانت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية قد علقت إطلاق الصاروخ H-IIA الذي يحمل SLIM لعدة أشهر أثناء قيامها بالتحقيق في فشل صاروخها الجديد متوسط الرفع H3 خلال ظهوره لأول مرة في مارس.



وواجهت البعثات الفضائية اليابانية انتكاسات أخرى في الآونة الأخيرة، مع فشل إطلاق صاروخ إبسيلون الصغير في أكتوبر 2022، تلاه انفجار المحرك أثناء اختبار في يوليو.







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