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يوتيوب تغير طريقة مشاهدة الإعلانات لغير المشتركين

9/7/2023 2:34:18 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل منصة
يوتيوب
حاليا على تغيير الطريقة التي يشاهد بها غير المشتركين الإعلانات، وسيبدأ اختبار تجربة الإعلان هذه قريبًا، وكذلك ستضع الشركة مؤقتًا في مكان بارز على الشاشة وستخبر المستخدمين بمقدار الوقت المتبقي قبل أن يتمكنوا من تخطي الإعلان.



وقالت الشركة إنها ستكون "طريقة أسهل لمساعدة المشاهدين على قياس طول الفاصل الإعلاني في المقدمة والوسط" لأنها ستمنح المشاهدين رؤية أفضل لطول الفواصل الإعلانية.



لذلك بدلاً من الشارة الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من مقطع الفيديو والتي تعرض عدد الإعلانات ومدة الإعلان الحالي، قد يكون هناك عداد تخطي أصفر في الزاوية اليمنى السفلية يوضح مدة الإعلان المتبقية.



"تم بناء هذه التجارب على ردود الفعل في الوقت الفعلي من آلاف المشاهدين في عشرات الأسواق، وتمثل فصلًا آخر في ثورة البث المباشر.



وأضاف باوار: "كما هو الحال مع جميع جهود المنتج، فإننا نواصل التحقق من مشاركة المستخدم والتكرار".



وفي الوقت نفسه، إذا كنت لا ترغب في رؤية إعلان أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب، فيمكنك شراء اشتراك حيث تشير بعض تقارير أن الشركة تقدم أيضًا نوافذ منبثقة تخبر المستخدمين بأن أدوات حظر الإعلانات غير مسموح بها على النظام الأساسي.



وكانت يوتيوب قد أعلنت في وقت سابق أنها تقوم بتجربة جديدة لعرض فواصل إعلانية أقل ولكن أطول، تقلل من متوسط الانقطاعات للمشاهدين، وذلك لإنشاء تجربة مشاهدة أكثر سلاسة على الشاشة، حيث يقدم يوتيوب إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 30 ثانية وتجارب الإيقاف المؤقت، كذلك تقديم آلية إرسال إلى الهاتف للسماح للأشخاص بالتفاعل مع الإعلانات على جهاز ثانوي.



وقالت رومانا باوار، مديرة إدارة المنتجات في YouTube Ads، إن الشركة تقوم بتقييم خيارات جديدة تقلل من متوسط ​​الانقطاعات للمشاهدين، عبر تجربة عرض فواصل إعلانية أقل ولكن أطول لإنشاء تجربة مشاهدة أكثر سلاسة.



ويرجع التغير
لنتائج استطلاع وجدت فيه منصة البث أن المشاهدين يتوقعون تجربة إعلانية مختلفة اعتمادًا على المحتوى الذي يشاهدونه.



قال باوار: "عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الطويل على شاشات التلفزيون، فإن 79% من المشاهدين يفضلون إعلانات الفيديو التي يتم تجميعها معًا بدلاً من توزيعها عبر الفيديو".







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