"فاسودهايفا كوتومباكم""Vasudhaiva Kutumbakam" - هاتان الكلمتان تعكسان فلسفة عميقة. ومعناها ان "العالم عائلة واحدة". وهذه نظرة شاملة تشجعنا على التقدم كأسرة عالمية واحدة، متجاوزة الحدود واللغات والأيديولوجيات. وخلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين، تمت ترجمتها إلى دعوة للتقدم المتحور حول الإنسان. كأرض واحدة، نحن نجتمع معًا لرعاية كوكبنا. كعائلة واحدة، نحن ندعم بعضنا البعض في السعي لتحقيق النمو. ونحن نتحرك معًا نحو مستقبل مشترك - مستقبل واحد - وهي حقيقة لا يمكن إنكارها في هذه الأوقات المترابطة.

يختلف النظام العالمي بعد الجائحة كثيرًا عن العالم الذي سبقه. هناك ثلاثة تغييرات مهمة، من بين أمور أخرى.

فالأول: هناك إدراك متزايد لضرورة التحول من النظرة التي تركز على الناتج المحلي الإجمالي للعالم إلى نظرة تتمحور حول الإنسان.

الثاني: العالم يدرك أهمية المرونة والموثوقية في سلاسل التوريد العالمية.

الثالث: هناك دعوة جماعية لتعزيز التعددية من خلال القيام بإصلاح المؤسسات العالمية.

وقد لعبت رئاستنا لمجموعة العشرين دور المحفز في هذه التحولات.

في شهر ديسمبر 2022م عندما تولينا الرئاسة من إندونيسيا، كنت قد كتبت أن مجموعة العشرين يجب أن تحفز التحول في العقلية. وكان هذا ضروريًا خصوصاً في سياق تعميم التطلعات المهمشة للبلدان النامية والجنوب العالمي وأفريقيا.

وان قمة صوت الجنوب العالمي، التي شهدت مشاركة 125 دولة، كانت واحدة من أبرز المبادرات تحت رئاستنا. لقد كان تمرينًا مهمًا لجمع المدخلات والأفكار من الجنوب العالمي. علاوة على ذلك، لم تشهد رئاستنا أكبر مشاركة على الإطلاق من البلدان الأفريقية فحسب، بل دفعت أيضًا إلى إدراج الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.

إن العالم المترابط يعني بأن تحدياتنا عبر المجالات مترابطة. هذا هو منتصف الطريق للبرنامج للعام 2030، ويلاحظ الكثيرون بقلق بالغ أن التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة تخرج عن المسار الصحيح. ستقود خطة العمل لمجموعة العشرين للعام 2023م بشأن تسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة الاتجاه المستقبلي لمجموعة العشرين من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

في الهند، كان العيش في وئام مع الطبيعة أمرًا طبيعيًا منذ العصور القديمة، وقد ساهمنا بنصيبنا في العمل المناخي حتى في العصر الحديث.

تمر العديد من بلدان الجنوب العالمي بمراحل مختلفة من التنمية ويجب أن يكون العمل المناخي سعياً تكميلياً. ويجب أن تتطابق الطموحات المتعلقة بالعمل المناخي مع الإجراءات المتعلقة بتمويل المناخ ونقل التكنولوجيا.

ونعتقد أن هناك حاجة إلى الابتعاد عن الموقف التقييدي المحض لما لا ينبغي القيام به، إلى موقف أكثر إيجابية الذي يركز على ما يمكن القيام به لمكافحة تغير المناخ.

قد يتم توسيع مبادئ The Chennai HLPs عالية المستوى لاقتصاد أزرق مستدام ومرن كمبادئ تشيناي عالية المستوى لاقتصاد أزرق مستدام ومرن.

وسوف يتم نشأ نظام بيئي عالمي للهيدروجين النظيف والأخضر من رئاستنا ، إلى جانب مركز ابتكار الهيدروجين الأخضر.

وفي العام 2015، قمنا بإطلاق التحالف الدولي للطاقة الشمسية. والآن، من خلال التحالف العالمي للوقود الحيوي، سندعم العالم لتمكين تحولات الطاقة بما يتماشى مع فوائد الاقتصاد الدائري.

إن إضفاء الطابع الديمقراطي على العمل المناخي هو أفضل وسيلة لإضفاء الزخم على الحركة. كما يتخذ الأفراد قرارات يومية بناءً على صحتهم على المدى الطويل، يمكن لهم اتخاذ قرارات فيما يتعلق بنمط الحياة بناءً على التأثير على صحة الكوكب على المدى الطويل.

مثلما أصبحت ممارسة اليوغا حركة جماهيرية عالمية من أجل الصحة، كما قمنا بدفع العالم من خلال أنماط الحياة من أجل بيئة مستدامة (LiFE).

ونظراً لتأثير تغير المناخ، سيكون ضمان الأمن الغذائي أمراً بالغ الأهمية. ويمكن للدخن، أو شري آنا Shree Anna أن يساعد في هذا الأمر مع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا. في العام الدولي للدخن، أخذنا الدخن إلى الأذواق العالمية. كما أن مبادئ ديكان الرفيعة المستوى بشأن الأمن الغذائي والتغذية مفيدة أيضاً في هذا الاتجاه.

إن التكنولوجيا تحويلية ولكنها تحتاج أيضًا إلى أن تكون شاملة. في الماضي، لم تكن فوائد التقدم التكنولوجي مفيدة لجميع شرائح المجتمع على قدم المساواة. وقد أثبتت الهند، على مدى السنوات القليلة الماضية على انه كيف يمكن الاستفادة من التكنولوجيا لتضييق فجوة التفاوت، بدلا من توسيعها.

على سبيل المثال، يمكن إدراج مليارات من الناس في جميع أنحاء العالم الذين لا يتعاملون مع البنوك، أو يفتقرون إلى الهويات الرقمية، ماليا من خلال البنية التحتية العامة الرقمية (DPI). إن الحلول التي أنشأناها باستخدام تقنية DPI الخاصة بنا قد تم الاعتراف بها عالميًا.

والآن، من خلال مجموعة العشرين، سوف نساعد البلدان النامية على التكيف وبناء وتوسيع نطاق إدارة المعلومات (DPI) لإطلاق العنان لقوة النمو الشامل.

إن كون الهند صاحبة الاقتصاد الكبير الأسرع نمواً ليس من قبيل الصدفة. لقد مكنت حلولنا البسيطة والقابلة للتطوير والمستدامة الفئات الضعيفة والمهمشة من قيادة قصة التنمية لدينا. من الفضاء إلى الرياضة، ومن الاقتصاد إلى ريادة الأعمال كما أخذت المرأة الهندية زمام المبادرة في مختلف القطاعات. لقد حولن السرد من تنمية المرأة إلى التنمية التي تقودها المرأة. وتعمل رئاستنا لمجموعة العشرين على سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتقليص الفجوات في المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المرأة من القيام بدور أكبر في القيادة وصنع القرار.

بالنسبة للهند، رئاسة مجموعة العشرين ليست مجرد مهمة دبلوماسية رفيعة المستوى. وباعتبارنا أم الديمقراطية ونموذجا للتنوع، فقد فتحنا أبواب هذه التجربة أمام العالم.

واليوم، أصبح إنجاز الأشياء على نطاق واسع صفة مرتبطة بالهند. ورئاسة مجموعة العشرين ليست استثناءً. لقد أصبحت حركة التي يقودها الناس. وتم تنظيم أكثر من 200 اجتماع في 60 مدينة هندية مختلفة في جميع أنحاء البلاد، واستضفنا ما يقارب من 100 ألف وفد من 125 دولة حتى نهاية فترة ولايتنا. ولم يسبق لأي رئاسة أن شملت مثل هذا الامتداد الجغرافي الواسع والمتنوع.

إنه لأمر رائع أن نسمع عن التركيبة السكانية والديمقراطية والتنوع والتنمية في الهند من شخص آخر. الأمر مختلف تمامًا لتجربتها بشكل مباشر. وأنا متأكد من أن مندوبينا في مجموعة العشرين سيشهدون ذلك.