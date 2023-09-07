أردنيون يبتكرون مشاريع طموحة في مجال الريادة المجتمعية

يواصل الشاب الأردني مأمون عودة، وزوجته هبة جمجوم العمل بجد على مشروعهما الخاص "تميم وريم" الذي يقع تحت مظلة قطاع الريادة الاجتماعية، ويعنى بإنتاج وعرض محتوى كرتوني تربوي يقدم بلغة الإشارة واللغة العربية مخصص للأطفال ذوي الإعاقة السمعية في الفئة العمرية من سنة الى تسع سنوات.



ويطمح مأمون عودة، الشريك المؤسس في المشروع الى إنشاء منصة تعليمية تعرض مسلسلات كرتونية مستمرة لتعليم الصم ودورات للأهالي، لافتا الى أن المحتوى الذي يقدمه اليوم يقتصر على قناة على شبكة " اليوتيوب" العالمية للمساهمة في التعليم الأساسي للأطفال الصم.



المشروع الذي أسسه عودة قبل نحو عام، حصل مؤخرا على دعم من مشروع تحدي الريادة المجتمعية أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، حيث يسعى عودة لتطويع هذا الدعم لتطوير المشروع والاستمرارية لتحقيق 4 أهداف: هي المساهمة في تعليم الأطفال ذوي الإعاقة السمعية، والمساهمة في دمجهم بالمجتمع، ونشر ثقافة لغة الإشارة، ومساهمة في رفع المحصول اللغوي للطفل ذوي الإعاقة السمعية، الى جانب مساعدة السيدة التي لديها طفل ذوي إعاقة سمعية على التواصل مع ابنها.



وأسس عودة، الحاصل على بكالوريس تصميم ، مشروعه "من واقع التجربة التي خاضها وهو صغير كونه أصم، حيث لم يكن هناك برامج تلفزيونة خاصة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية"، واختار بحسب ما يقول أسماء أطفاله " تميم وريم" للمشروع كونها تتكون من حروف شفوية يسهل على الصم التحدث بها.



ومشروع " تميم وريم" ، هو واحد من بين 7 مشاريع ريادية مجتمعية فازت مؤخرا بالدعم المالي من مشروع تحدي الريادة المجتمعية أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية خلال الدورة الحالية التي نفذت هذا العام تحت شعار "لا تترك فكرتك على ورق".



ويمكن تعريف مؤسسات الريادة الاجتماعية على أنها المؤسسات والشركات التي تعمل على تحقيق أثر اجتماعي أو حل مشكلة اجتماعية، مع السعي لتحقيق عائد مادي يضمن استدامة الأثر الاجتماعي وتعظيمه وانتفاع العاملين في مجال الأثر الاجتماعي.



من المشاريع الفائزة بالتحدي والتي باشرت عملها خلال الشهر الماضي بمجرد حصولها على الدعم هو مشروع " اتش - فايف" الذي يشرف عليه الطالب خالد الشمري والباحث البيئي: حمودة الشرباتي، ليعالج المشروع مشكلتين في منطقة الصفاوي وباديتها: الأولى تتمثل في الرمي العشوائي للمخلفات العضوية ( الأغنام) في جوانب الطرقات والأماكن السكنية والأماكن العامة أيضا من قبل مربي الأغنام، والثانية هي بعد أماكن بيع السماد الطبيعي.



وقال الطالب الشمري، الذي يدرس إدارة المياه والبيئة، بأن المشروع الذي تدعمه بلدية الصفاوي، والمجتمع المحلي، يعالج المشكلتين السابقتين بإعادة التدوير بطريقة مستدامة ومفيدة بيئيا وزراعيا واقتصاديا بتحويل المخلفات الى سماد عضوي طبيعي ذو جودة عالية وطرحه في السوق بسعر مناسب وتسهيل حصول المزارعين والمزارعات خصوصا في مجال الزراعة المنزلية على هذا السماد.



وبين الشمري بأن المشروع يقوم على تجميع المخلفات بمعدات يدوية في حفر لتجري لها عملية تخمير لمدة أربعة أشهر لإنتاج (سماد عضوي طبيعي) مفيد للتربة وللزراعة، مؤكدا أن الرؤية للمشروع تتضمن تشغيل أكبر عدد ممكن من أبناء المنطقة وزرع الوعي البيئي الكافي لدى مربي الأغنام، و استدامة المشروع وإدخال أصناف أخرى من المخلفات العضوية بالإضافة إلى أنواع أخرى من المخلفات الصلبة والسائلة وإمكانية إنتاج الغاز الطبيعي من عملية التخمير والتوسع الى مناطق ومحافظات أخرى.



وفي نفس المضمار ولخدمة مجتمع المزارعي، يعمل الطالب محمد رسول الكيلاني مع فريق ( م.غيث الشيشاني، ود.قاسم عبدالعال) على مشروع لربط أصحاب المشاريع الزراعية الناشئة والصغيرة او هواة الزراعة المنزلية مع التجار لتأمين دخل تكميلي للشباب وتقليل المصاريف المرتبطة بسلسلة التزويد الزراعي التقليدية، عبر منصة رقمية لأتمتة العملية (موقع الكتروني وتطبيق ذكي)، من خلال تمويل فاز به مؤخرا من صندوق الملك عبدلله الثاني للتنمية.



وقال الكيلاني إن المشروع، الذي يحمل اسم "المنصة الوطنية للريادة الزراعية، سيتضمن تدريب الفئة المستهدفة من المزارعين وأصحاب المشاريع على استخدام التكنولوجيا في تقليل المصاريف التشغيلية للزراعة.



وبين أن فكرة المشروع جاءت خلال عمله السنوات الماضية كمهندس زراعي مع عدد كبير من المزارعين والشباب الذين أسسوا مشاريع زراعية، حيث كان عدد كبير منهم يعاني وينسحب مبكرا بسبب عدم قدرته على بيع منتجاته.



وقال الكيلاني إن خطة المشروع القادمة تشمل التاكد من أن عشرة مشاريع على الأقل عندها دخل مستدام وثابت من خلال المنصة، ثم ستفتح باب التقديم لجميع الشباب في المملكة



ويهدف "تحدي الريادة المجتمعية" وهو واحد من مشاريع وبرامج صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الى حث الشباب على التنافس الإيجابي ونشر ثقافة المبادرة والعطاء والمواطنة الفاعلة بينهم للمساهمة في تنمية محافظاتهم وتعزيز الإيجابية من خلال تقديم نماذج لشباب تمكنوا من إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم المحلية.



ويشار الى أن المشروع الذي تم إطلاقه عام 2019 قدم الدعم خلال الدورات السابقة لــ12 مشروعا، فيما بلغ عدد الفرص التي وفرها (1797) فرصة مباشرة وغير مباشرة.



وكانت دراسة محايدة، أجريت العام الماضي عن قطاع الريادة الاجتماعية في المملكة، أن هناك 301 مؤسسة تعد الأقرب لمفهوم "الريادة الاجتماعية"، من حيث طريقة التأسيس والعمل والأثر الاجتماعي على المجتمع، وأن أكثر من 61 % منها يتركز عملها في 3 محافظات رئيسية فقط هي عمان، إربد والزرقاء.

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