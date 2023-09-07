Thursday, 07 September 2023 10:46 GMT

ارتفاع أسعار النفط عالميا

9/7/2023 2:32:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار النفط‭‭ ‬‬الخميس، بعد أن أظهرت بيانات من قطاع الطاقة أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد هبطت الأسبوع الماضي، مما يعكس تراجع الإمدادات حتى قبل تمديد التخفيضات الطوعية من السعودية وروسيا.
ونقلت مصادر بالسوق عن بيانات نشرها معهد البترول الأميركي بعد التسوية أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد تراجعت 5.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أيلول/سبتمبر.
ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات في الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:00 بتوقيت غرينتش) الخميس.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 90.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:19 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 87.65 دولارا.
وارتفعت الأسعار الثلاثاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات طوعية لإمدادات النفط حتى نهاية العام.
وتبلغ التخفيضات السعودية مليون برميل يوميا فيما تبلغ الروسية 300 ألف برميل يوميا.
وتضاف هذه التخفيضات إلى أخرى وافق عليها العديد من منتجي تحالف أوبك+ في نيسان/أبريل وتستمر حتى نهاية 2024.
وتعتزم الدولتان مراجعة أوضاع السوق واتخاذ قرارات شهرية بشأن تقليص الإنتاج أو زيادته.-(رويترز)



MENAFN07092023000072011014ID1107029152

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث