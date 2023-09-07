Thursday, 07 September 2023 10:46 GMT

شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تختتم دوري الناشئين للعام 2023 بنجاح مبهر

9/7/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحضور وزير الشباب "محمد سلامه" النابلسي، ورئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية أحمد عرموش، وعدد من الشخصيات الرسمية والعامة وممثلي وسائل الإعلام؛ اختتمت ماكدونالدز الأردن بنجاح كبير دوري ماكدونالدز للناشئين بدورته الثانية في حفل ختامي مميز، حيث تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، وعدد من اللاعبين المتميزين والهدافين وحراس المرمى من الذكور والإناث.

وخلال الحفل، أشاد الوزير النابلسي بدوري ماكدونالدز للناشئين وأهميته في تشجيع الشباب الأصغر سناً على ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم. مؤكدا على أن وزارة الشباب تولي اهتماماً خاصاً لدعم الأنشطة الرياضية للشباب وتطوير قدراتهم ترجمة لمحور الشباب والصحة والنشاط البدني في الاستراتيجية الوطنية للشباب، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم البرامج الرياضية.

من جهته، أعرب السيد أحمد عرموش عن شكره لوزارة الشباب ممثلة بمعالي الوزير محمد النابلسي، وللجهات المشاركة والداعمة على دورها الرئيسي في نجاح الدوري. وأوضح أن تعاون القطاعين العام والخاص يسهم في تعزيز الأنشطة الرياضية وتطوير المجتمع وتحقيق تطلعات الشباب الأردني وتنمية مهاراتهم وصقلها، عبر توفير الإمكانات وتوجيه الدعم لمبادرات حقيقية ومستدامة.

يُذكر أن دوري ماكدونالدز للناشئين شهد مشاركة أكثر من 10 آلاف مشترك من الشباب الأصغر سناً، بأعمار تتراوح بين 9 و14 سنة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود ماكدونالدز الأردن لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتشجيع النشاط الرياضي بين الأجيال الصاعدة، مما يسهم في تطوير المجتمع وتحفيز الشباب على تحقيق ذاتهم، وهو جزء من مظلة المسؤولية المجتمعية الشاملة "سواعدنا نشمية". وقد تمت إقامة دوري ماكدونالدز للناشئين بدورته الثانية برعاية (البنك العربي، 6 يارد، جمعية كلنا الخير الأردنية، كوكاكولا الأردن).




MENAFN07092023000072011014ID1107029150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث