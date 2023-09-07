8,368 شركة أردنية مسجلة في غرفة تجارة دبي

8,368 شركة أردنية مسجلة في غرفة تجارة دبي
التاريخ
9/7/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
كشف تحليل اقتصادي إماراتي صدرا حديثا، عن عدد الشركات الأردنية المسجلة في غرفة تجارة دبي.
وأشارت البيانات إلى أن الشركات الأردنية الجديدة سجلت نمواً بنسبة 36%، في غرفة تجارة دبي.
وبلغ عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة 639 شركة في النصف الأول من 2023 مقارنةً بـ469 شركة جديدة انضمت بالنصف الأول من 2022.
وبذلك ارتفع إجمالي عدد الشركات الأردنية المسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي إلى 8,368 شركة.-(هلا أخبار)
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