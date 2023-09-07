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8,368 شركة أردنية مسجلة في غرفة تجارة دبي

9/7/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف تحليل اقتصادي إماراتي صدرا حديثا، عن عدد الشركات الأردنية المسجلة في غرفة تجارة دبي.
وأشارت البيانات إلى أن الشركات الأردنية الجديدة سجلت نمواً بنسبة 36%، في غرفة تجارة دبي.
وبلغ عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة 639 شركة في النصف الأول من 2023 مقارنةً بـ469 شركة جديدة انضمت بالنصف الأول من 2022.
وبذلك ارتفع إجمالي عدد الشركات الأردنية المسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي إلى 8,368 شركة.-(هلا أخبار)



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