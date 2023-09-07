Thursday, 07 September 2023 10:45 GMT

اتفاقية تعاون بين إيليا نقل وعزّت مرجي لتدريب وتأهيل الشباب

9/7/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت مؤسسة إيليا نقل ومجموعة عزّت مرجي اتفاقية تعاون وشراكة، تقوم المجموعة بموجبها بعقد تدريبات عملية في مجال الريادة الاجتماعية وغيرها من التدريبات اللامنهجية لعدد من الطلبة المبعوثين على منحة المؤسسة، وذلك لتنمية مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل وابتكار مشاريع خاصة بهم.
ووقع الاتفاقية عن المؤسسة المديرة العامة راندي عابدين، وعن مجموعة عزّت مرجي مديرة قسم المسؤولية الاجتماعية لينا حوراني.
وأكدّت عابدين عقب توقيع الاتفاقية أهمية تضافر الجهود وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات، موضحة أن تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد.
كما أشادت عابدين بجهود مجموعة عزّت مرجي ودعمها لمؤسسة إيليا نقل من خلال تدريب وتأهيل الشباب والطلبة المستفيدين من منح المؤسسة، الأمر الذي يساهم في الوصول إلى أعداد أكبر من الطلبة المستحقين.
من جانبها قالت حوراني أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز فرص الشباب وتطوير مهاراتهم، مشيرة إلى أن قسم المسؤولية المجتمعية في مجموعة عزت مرجي ملتزم بتقديم التدريب والتأهيل اللازمين للطلبة المستفيدين.
وأعربت عن أملها في أن تكون هذه الشراكة فرصة للمساهمة مع مؤسسة إيليا نقل في بناء جيل مبدع وريادي يمكنه الإسهام في تطوير مجتمعنا واقتصادنا. وقالت "نأمل أن يكون لدينا تأثير إيجابي على حياة هؤلاء الشباب وأن نساهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم. نتطلع إلى مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والابتكارات بفضل هذه الشراكة القيمة".



MENAFN07092023000072011014ID1107029148

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث