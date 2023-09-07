Thursday, 07 September 2023 10:45 GMT

82 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم في البحر الميت

9/7/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






وصلت نسب إشغال الفنادق من فئة الخمس نجوم في المملكة إلى 67% خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وفق نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات.

وأضاف هلالات أن فنادق منطقة البحر الميت من فئة الخمس نجوم هي الأعلى على مستوى المملكة بنسبة وصلت إلى 82%.



MENAFN07092023000072011014ID1107029147

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث