82 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم في البحر الميت

82 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم في البحر الميت
التاريخ
9/7/2023 2:32:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
وصلت نسب إشغال الفنادق
من فئة الخمس نجوم في المملكة إلى 67% خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وفق نائب
رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات.
وأضاف هلالات أن فنادق
منطقة البحر الميت من فئة الخمس نجوم هي الأعلى على مستوى المملكة بنسبة وصلت إلى
82%.
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