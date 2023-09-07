مليون شيكل الخسائر اليومية جراء منع الاحتلال تصدير مزروعات غزة
التاريخ
9/7/2023 2:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الزراعة في
قطاع غزة إن القرار الإسرائيلي المتعلق بمنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من
القطاع يمثل جريمة عقاب جماعي تطال المزارعين والتجار والصيادين مباشرة، ويؤثر
سلبًا على نحو 60 ألف أسرة.
وأضافت الوزارة في
بيان، أن الخسائر اليومية الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية تقدر بمليون شيكل
يوميًا، ما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة للمزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية.
ودعت الجهات المعنية
والمجتمع الدولي إلى التدخل لاستئناف حركة تصدير وتسويق المنتجات الزراعية من
القطاع، للحفاظ على استدامة القطاع الزراعي ودعم معيشة العديد من الأسر في القطاع.
(بترا)
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