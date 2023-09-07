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مليون شيكل الخسائر اليومية جراء منع الاحتلال تصدير مزروعات غزة

9/7/2023 2:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة إن القرار الإسرائيلي المتعلق بمنع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من القطاع يمثل جريمة عقاب جماعي تطال المزارعين والتجار والصيادين مباشرة، ويؤثر سلبًا على نحو 60 ألف أسرة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الخسائر اليومية الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية تقدر بمليون شيكل يوميًا، ما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة للمزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية.

ودعت الجهات المعنية والمجتمع الدولي إلى التدخل لاستئناف حركة تصدير وتسويق المنتجات الزراعية من القطاع، للحفاظ على استدامة القطاع الزراعي ودعم معيشة العديد من الأسر في القطاع. (بترا)



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