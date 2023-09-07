إليكم أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي ليوم الخميس

إليكم أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي ليوم الخميس
التاريخ
9/7/2023 2:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار
والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى،
اليوم الخميس، 2624 طنا، منها 1648 طن خضار، و828 طن فواكه، و147 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق
المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام،
تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، البصل الناشف 20- 40، البطاطا
30- 50، البندورة 10- 30، الجزر 50- 65، الخيار 20- 40، الزهرة 30- 65، الليمون
40- 60، والموز البلدي 50- 80 قرشا. (بترا)
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