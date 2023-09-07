Thursday, 07 September 2023 10:45 GMT

إليكم أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي ليوم الخميس

9/7/2023 2:32:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2624 طنا، منها 1648 طن خضار، و828 طن فواكه، و147 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، البصل الناشف 20- 40، البطاطا 30- 50، البندورة 10- 30، الجزر 50- 65، الخيار 20- 40، الزهرة 30- 65، الليمون 40- 60، والموز البلدي 50- 80 قرشا. (بترا)



MENAFN07092023000072011014ID1107029145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث