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مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على ارتفاع

9/7/2023 2:32:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أنهى مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.44 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2411.

وأغلقت البورصة اليوم على تداول 5.1 مليون سهم، موزعة على 3259 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3.3 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 12 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، واستقرت أسعار أسهم 31 شركة أخرى. (بترا)



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