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“نعم تلقيت عرضاً من ريال مدريد”.. لماذا رفض ياسين بونو الانتقال إلى“الميرنغي”؟

9/7/2023 2:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فجّر الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، المنتقل حديثاً لنادي الهلال السعودي، مفاجأة بالحديث عن تلقيه عرضاً من ريال مدريد للانتقال لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء العرض "الملكي" لضم ياسين بونو على أثر إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الفريق الأساسي، بقطع في الرباط الصليبي، في إطار استعدادات الفريق للجولة الأولى من الدوري الإسباني ضد فريق أتلتيك بلباو.

وأعلن نادي ريال مدريد عن إصابة كورتوا في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أُجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى". ولم يحدد "الميرنغي" مدة غياب حارسه الأساسي، لكن تقارير صحفية تشير إلى أنه من المحتمَل غياب كورتوا عن معظم فترات موسم ريال مدريد الحالي.

وأربكت تلك الإصابة حسابات ريال مدريد في سوق الانتقالات، ما دفعه إلى البحث عن حارس بديل يعوّض غياب كورتوا. وفي هذا الإطار، تردد اسم الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب نادي إشبيلية السابق، داخل أروقة نادي ريال مدريد، كمرشح لخلافة تيبو كورتوا في حراسة عرين الملكي.

وكان موقع "كووورة"، قد نقل عن أحد مسؤولي نادي إشبيلية، تحرك ريال مدريد من أجل ضم ياسين بونو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وحسب نفس المصدر، فقد أبلغ ياسين بونو إدارة النادي الأندلسي برغبته في اللعب مع ريال مدريد.

وقال ياسين بونو، في تصريحات إذاعية لبرنامج "El Pelotazo": "نعم تلقيت عرضاً من ريال مدريد، وكان أولوية بالنسبة لي". لكن التزام بونو تجاه منتخب بلاده ورفضه الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024، كان السبب وراء فشل الصفقة. أوضح بونو: "بطولة كأس أفريقيا المقررة إقامتها في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، عقّدت الأمور، وانهارت الصفقة".

وأفادت تقارير صحفية بأن "الميرنغي" اشترط عدم مشاركة بونو في بطولة أمم أفريقيا كشرط أساسي لإتمام الصفقة، وهو ما تؤكده تصريحات حارس الهلال السعودي.

وبعد انهيار صفقة ياسين بونو، قام ريال مدريد بالتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، حارس نادي تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. -عربي بوست

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