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ذهبيتان وفضية وبرونزية للأردن في بطولة آسيا لأشبال وزهرات التايكواندو

9/7/2023 2:31:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أيمن وجيه الخطيب
عمان - توج لاعبا المنتخب الوطني للأشبال وزهرات التايكواندو أسامة المناصير (فئة طول 160 سم) وليان ‏الرواشدة (فئة طول 164 سم) بميداليتين ذهبيتين، وفازت سولاف العدوان (فئة طول 160 سم) باميدالية الفضية، ونالت سيلينا وريكات (فئة طول 156 سم) الميدالية البرونزية اليوم في بطولة آسيا الخامسة للتايكواندو ، والمقامة في العاصمة اللبنانية بيروت‎ ليصبح رصيد الأردن في البطولة ‎7 ميداليات (2 ذهب 2 فضة و3 برونزيات).
وكان أول أيام البطولة قد حقق لاعب المنتخب الوطني محمد الفايز (فئة طول 156سم) الميدالية الفضية، كما نالت لاعبتا المنتخب الوطني للزهرات صفاء عنيزات ( فئة طول 144 سم) وزين ملحم ( فئة طول 152 سم) ميداليتين برونزيتين.
وخرج من البطولة اليوم أحمد ربابعة (فئة طول 172 سم) وعلاء درادكة (فئة طول 164 سم) وزينب بصيلة (فئة طول 168 سم).



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