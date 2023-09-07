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الاتحاد الأوروبي يقرر زيادة العائدات المالية للأندية الفاشلة

9/7/2023 2:31:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الأندية التي أخفقت في التأهل للمسابقات القارية ستحصل على حصة أكبر من الإيرادات بدءا من الموسم المقبل تحت نظام جديد للتوزيع.
وذكر الاتحاد في بيان مساء الأربعاء، أنه وقع مع رابطة الأندية الأوروبية اتفاقا لتجديد الأعمال حتى 2030 يهدف "لزيادة الاستقرار والنمو المستدام للأندية الأوروبية".
ويدخل التغيير الجديد حيز التنفيذ من بداية موسم 2024-2025 بالتوافق مع النظام الجديد لمسابقات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وخلال الفترة 2024-2027 ستوزع 7 في المئة من إيرادات "يويفا" من المسابقات الثلاث على الأندية غير المشاركة، لترتفع النسبة من 4 في المئة.

وأوضحت رابطة الأندية الأوروبية أن التغيير سيسفر عن توزيع 308 ملايين يورو على الأندية غير المشاركة بالمسابقات القارية، بدلا من 175 مليون يورو.

وأضافت الرابطة: هذا الإعلان سيساعد الأندية حول أوروبا في الحفاظ على قدرتها على التنافس داخل وخارج الملعب ومواصلة الاستثمار في الناشئين وتطوير المواهب، على أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.



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