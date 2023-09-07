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مهمة صعبة لتركيا وكرواتيا.. البرتغال تتربص بسلوفاكيا.. وإسبانيا تسعى لتصحيح المسار

9/7/2023 2:31:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- يتطلع منتخب إسبانيا للعودة إلى طريق الانتصارات في مشواره بالمجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا صيف العام المقبل، وذلك عندما يحل ضيفا على جورجيا عند الساعة السابعة من مساء اليوم، في الجولة الخامسة للمجموعة، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين قبرص وضيفتها اسكتلندا.
ويتربع منتخب اسكتلندا على الصدارة برصيد 12 نقطة من 4 لقاءات، بينما يحتل منتخب جورجيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، أما المنتخب الإسباني، فيقبع في المركز الرابع بـ3 نقاط بعد خوضه مباراتين فقط، ويتذيل منتخب قبرص الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في مبارياته الثلاث التي خاضها بالتصفيات حتى الآن.
وبعدما استهل منتخب إسبانيا مشواره في المجموعة بالفوز 3-0 على ضيفه منتخب النرويج، وجه صدمة لجماهيره عقب خسارته 0-2 أمام مضيفه منتخب اسكتلندا بالجولة الثانية في آذار (مارس) الماضي، وسرعان ما استعاد منتخب إسبانيا اتزانه، عقب تتويجه بلقب دوري الأمم الأوروبية في حزيران (يونيو) الماضي، حيث فاز 2-1 على إيطاليا في الدور قبل النهائي، قبل أن يتغلب بركلات الترجيح على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية.
ويرغب "الماتادور الإسباني"، الفائز بلقب بطولة أمم أوروبا أعوام 1964 و2008 و2012، في استغلال قوة الدفع التي حصل عليها بعد فوزه بدوري الأمم، من خلال الفوز على جورجيا ثم على قبرص في الجولة المقبلة يوم الاثنين المقبل بمدينة غرناطة، من أجل وضع نفسه في المسار الصحيح بالمجموعة.
وربما ستكون الفرصة مواتية أمام اللاعب الشاب لامين يامال، نجم فريق برشلونة الإسباني الواعد، لتسجيل ظهوره الأول مع منتخب إسبانيا، الذي قرر تمثيله على حساب المنتخب المغربي.
وقرر لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استدعاء يامال (16 عاما) لقائمة الفريق للمرة الأولى في مباراتيه ضد جورجيا وقبرص، وذلك بعد تألقه مع برشلونة خلال المباريات الأربع الأولى للفريق الكتالوني في الموسم الحالي.
وبدوره، يرغب منتخب اسكتلندا في الحفاظ على انطلاقته المثالية في المجموعة، حينما يخرج لمواجهة منتخب قبرص عند الساعة 9:45 من مساء اليوم، وذلك عقب فوزه في مبارياته الأربع الأولى، ليحقق العلامة الكاملة حتى الآن.
ويبدو المنتخب الاسكتلندي المرشح الأوفر حظا لحصد النقاط الثلاث، بالنظر إلى فارق المستوى بين الفريقين، والذي يصب في صالحه، حيث يأمل في التأهل للمسابقة القارية للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.
وسبق للمنتخب الاسكتلندي التأهل لكأس الأمم الأوروبية العامين 1992 بالسويد و1996 في إنجلترا، إضافة للنسخة الماضية (يورو 2020)، لكنه عجز عن التأهل للأدوار الإقصائية في أي منها.
وأسهم تحسن نتائج منتخب اسكتلندا تحت قيادة مديره الفني ستيف كلارك في تقدم ترتيبه العالمي، حيث يحتل حاليا المركز الـ30 عالميا في التصنيف الأخير، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تموز (يوليو) الماضي.
البرتغال تسعى لمواصلة انطلاقتها المثالية
ويبحث منتخب البرتغال عن مواصلة بدايته الرائعة في التصفيات المؤهلة لـ(يورو 2024)، عندما يخرج لملاقاة مضيفه منتخب سلوفاكيا عند الساعة 9:45 من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة للتصفيات، التي تشهد أيضا لقاءين آخرين، حيث تلعب لوكسمبورج مع ضيفتها أيسلندا، والبوسنة والهرسك ضد منتخب ليشتنشتاين، بالتوقيت نفسه.
ويتربع المنتخب البرتغالي على قمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، عقب انتصاره في الجولات الأربع الأولى، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب سلوفاكيا.
ويحتل منتخب لوكسمبورج المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يأتي منتخبا أيسلندا والبوسنة والهرسك في المركزين الرابع والخامس على الترتيب بثلاث نقاط، بينما يقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في لقاءاته الأربعة الأولى.
ويأمل منتخب البرتغال، بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في التقدم خطوة أخرى نحو التأهل لكأس الأمم الأوروبية التي توج بها العام 2016.
وخلال لقاءاته الأربعة التي خاضها في المجموعة حتى الآن، أحرز منتخب البرتغال 14 هدفا، دون أن يتلقى أي هدف، حيث بدأ مشواره بالفوز 4-0 على ضيفه منتخب ليشتنشتاين، قبل أن يسحق مضيفه لوكسمبورج بسداسية نظيفة بالجولة الثانية في آذار (مارس) الماضي.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، تغلب منتخب البرتغال 3-0 على ضيفه منتخب البوسنة، ثم اجتاز عقبة مضيفه منتخب أيسلندا بهدف نظيف، ليصبح على مشارف الصعود لأمم أوروبا للمرة التاسعة في تاريخه والثامنة على التوالي.
ويرغب المنتخب البرتغالي، الذي يحتل المركز التاسع عالميا بالتصنيف الأخير للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تموز (يوليو) الماضي، في مواصلة تفوقه على نظيره السلوفاكي.
وحقق منتخب البرتغال 3 انتصارات على حساب منتخب سلوفاكيا خلال 4 مواجهات بين المنتخبين، حيث أحرز خلالها 7 أهداف في شباك منافسه، الذي سجل لاعبوه هدفا وحيدا فقط.
وستكون هذه هي المباراة الأولى بين المنتخبين منذ آخر مواجهة جمعتهما في أيار (مايو) 2005 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بألمانيا، والتي انتهت بفوز البرتغال 2-0 وشهدت تسجيل رونالدو أحد هدفي المنتخب الملقب بـ"برازيل أوروبا".
ويسعى رونالدو لتعزيز رقميه القياسيين كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية والأكثر تسجيلا للأهداف الدولية، حيث شارك حتى الآن في 200 مباراة مع منتخب البرتغال، متفوقا بفارق 4 مباريات على الكويتي بدر المطوع، أقرب ملاحقيه بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في اللقاءات الدولية.
كما أحرز رونالدو 123 هدفا مع المنتخب البرتغالي حتى الآن، بفارق 14 هدفا أمام الإيراني المعتزل علي دائي، صاحب المركز الثاني بقائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا في المباريات الدولية.
ويقدم رونالدو أداء مبهرا مع النصر خلال الموسم الحالي، حيث أحرز 6 أهداف وقام بخمس تمريرات حاسمة خلال 5 مباريات خاضها بمختلف المسابقات مع الفريق.
ويحتل رونالدو المركز الثاني حاليا بقائمة هدافي تصفيات يورو 2024 برصيد 5 أهداف، بفارق هدف واحد خلف كل من الدنماركي راسموس هويلوند والبلجيكي روميلو لوكاكو، اللذين يتقاسمان الصدارة الآن.
وفي مؤتمر صحفي قبل حصة تمرينية مع المنتخب الوطني في ضواحي لشبونة تحضيرا لخوض تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، قال رونالدو نجم النصر السعودي: "أريد المزيد، بما أنني قادر على اللعب، أريد أن أرفع المستوى عاليا، يجب أن أفكر بشكل كبير".
واحتفل ابن الـ38 عاما بمباراته الدولية رقم 200 في حزيران (يونيو) الماضي بتسجيله الهدف الوحيد في فوز البرتغال على أيسلندا، ما سمح لبلاده بالبقاء في صدارة المجموعة العاشرة لتصفيات يورو 2024.
وشدد الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات: "أريد حقا الفوز بهاتين المباراتين. إذا فزنا، فسنتأهل عمليا".
وردا على سؤال حول منافسته مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال قطر 2022، أجاب رونالدو: "نحترم بعضنا بعضا، لقد غيرنا تاريخ كرة القدم"، حيث يحتفل رونالدو هذا العام بالذكرى العشرين لبدايته مع المنتخب الوطني، مؤكداً أنه "فخور بهذا المشوار الطويل".
وقال: "أريد الاستمرار، لأني أشعر أني بحالة جيدة ومفيد للمنتخب، لكن أي شيء يمكن أن يحدث"، مضيفا أنه في الوقت الحالي يريد الاستمتاع باللحظة بعدما وضع لنفسه هدفا يتمثل بخوض بطولة أمم أوروبا بشكل مثالي.
ومن جانبه، يتسلح منتخب سلوفاكيا، المصنف الـ47 عالميا، بمؤازرة الأرض والجمهور في مواجهة فريق المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز، من أجل مواصلة انتفاضته وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في المجموعة.
وبدأ منتخب سلوفاكيا، الساعي للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة العام 2016، مسيرته في المجموعة بالتعادل دون أهداف مع ضيفه منتخب لوكسمبورغ، قبل أن ينتفض في لقاءاته الثلاثة الأخيرة، وفاز المنتخب السلوفاكي 2-0 على البوسنة والهرسك في الجولة الثانية، قبل أن يتغلب 2-1 على مضيفه منتخب أيسلندا، و0-1 على مضيفه منتخب ليشتنشتاين في الجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب.
كرواتيا تتسلح بالخبرة
ويعود منتخب كرواتيا لاستئناف مشواره من جديد في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، بعدما اكتفى بالحصول على المركز الثاني ببطولة دوري الأمم الأوروبية في حزيران (يونيو) الماضي.
ويلتقي منتخب كرواتيا ضيفه منتخب لاتفيا عند الساعة 9:45 من مساء اليوم، في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بالتصفيات، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي تركيا وأرمينيا.
ويتصدر المنتخب التركي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد خوضه 4 مباريات، حيث يتفوق بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب أرمينيا، الذي لعب 3 لقاءات.
ويحتل المنتخب الكرواتي المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد خوضه مباراتين، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب ويلز، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في الرصيد نفسه بعدما لعب 4 لقاءات، في حين يتذيل المنتخب اللاتفي الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في جميع لقاءاته الثلاثة الأولى بالمجموعة.
وبعد حصوله على المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت بقطر في شتاء العام الماضي، كان المنتخب الكرواتي يطمح للحصول على أول لقب دولي في مسيرته منذ الانفصال عن دولة يوغوسلافيا في تسعينيات القرن الماضي، لكنه خسر نهائي النسخة الأخيرة من بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام منتخب إسبانيا بركلات الترجيح.
ويطمح منتخب كرواتيا، الساعي للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية للمرة السابعة في تاريخه والسادسة على التوالي، للعودة بقوة إلى تصفيات المسابقة القارية، ومصالحة جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارته لقب دوري الأمم.
وبدأ فريق المدرب زلاتكو داليتش مشواره في المجموعة بالتعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه منتخب ويلز، قبل أن يفوز 2-0 على مضيفه منتخب تركيا في آذار (مارس) الماضي.
ويتطلع المنتخب الكرواتي لمواصلة تفوقه على منتخب لاتفيا، بعدما فاز عليه في جميع اللقاءات الأربعة التي جمعتهما، وشهدت تسجيل الفريق 10 أهداف، فيما أحرز منافسه هدفا وحيدا.
وستكون هذه هي المواجهة الأولى بين المنتخبين منذ ما يقرب من 12 عاما، حيث يعود آخر لقاء بينهما إلى 11 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2011، بتصفيات أمم أوروبا (يورو 2012)، والذي أسفر عن فوز المنتخب الكرواتي 2-0 على نظيره اللاتفي.
وبلا شك، يمتلك المنتخب الكرواتي الحظوظ الأوفر في حصد النقاط الثلاث على حساب منتخب لاتفيا، الذي تأهل لأمم أوروبا مرة وحيدة العام 2004، بالنظر إلى فارق الإمكانيات الفنية والمادية، التي تصب بطبيعة الحال في صالح الكروات.
ويتسلح منتخب كرواتيا، المصنف السادس عالميا في التصنيف الأخير للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تموز (يوليو) الماضي، بالعديد من عناصر الخبرة في صفوفه، على رأسهم لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، وإيفان بيريسيتش وماتيو كوفاسيتش و مارسيلو بروزوفيتش.
ومن جانبه، يبحث منتخب تركيا عن تعزيز آماله من أجل التأهل للمسابقة القارية للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، عندما يستضيف نظيره الأرميني.
ويطمع المنتخب التركي، المصنف الـ41 عالميا حاليا بتصنيف فيفا، إلى تكرار انتصاره على منتخب أرمينيا، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1 في الجولة الافتتاحية للمجموعة في آذار (مارس) الماضي.
وعقب خسارته أمام كرواتيا في الجولة الثانية، استعاد منتخب تركيا اتزانه سريعا، بعد فوزه 3-2 على مضيفه منتخب لاتفيا، و2-0 على ضيفه منتخب ويلز بالجولتين الثالثة والرابعة على الترتيب، في حزيران (يونيو) الماضي.
ولن تكون مهمة الأتراك سهلة في اجتياز عقبة المنتخب الأرميني، الذي أنعش آماله في الصعود لأمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه 4-2 على مضيفه منتخب ويلز، و2-1 على ضيفه منتخب لاتفيا في مباراتيه الأخيرتين بالمجموعة، معوضا خسارته في الجولة الأولى أمام تركيا.-(وكالات)



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