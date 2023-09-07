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الصادق تتقدم إلى المركز الثاني في التصنيف الأولمبي للتايكواندو ‏

9/7/2023 2:31:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - شهد التصنيفان الأولمبي والعالمي الصادران عن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن شهر آب (أغسطس) الماضي، تقدم ‏لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، إلى المركز الثاني أولمبيا برصيد 426.50 نقطة وحافظت ‏على المركز الثاني في التصنيف ‏العالمي برصيد 437.30 نقطة.‏
وبقي اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، في المركز الثالث أولمبيا، برصيد ‏‏321.19 نقطة، وفي المركز الرابع ‏بالرصيد نفسه في التصنيف العالمي‎.‎
‏وحافظ اللاعب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، على المركز الثاني في التصنيف العالمي ‏برصيد 337.18 نقطة، وفي المركز الرابع ‏بالتصنيف الأولمبي برصيد 345.46 نقطة، وبقي اللاعب زيد الحلواني في الوزن ذاته في المركز 11 أولمبيا برصيد 206 نقاط، ‏وبقي الحلواني (وزن تحت 63 كغم) في التصنيف الدولي بالمركز الرابع برصيد 183.39 نقطة‎.‎
وتقدم اللاعب محمود الطرايرة، مركزين ليصبح في المركز الثلاثين بالتصنيف الأولمبي في وزن تحت 58 كغم، برصيد ‏‏123.30 نقطة، وتقدم مركزا واحدا ليصصبح في المركز الرابع والعشرين في التصنيف العالمي، ضمن الوزن نفسه برصيد 99.32 ‏نقطة.‏
وبقيت راما أبو الرب في المركز الخامس (وزن تحت 73 كغم)، بالتصنيف العالمي برصيد ‏‎134.59‎‏ نقطة، وجاءت بالمركز العشرين ‏بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد 160.94 نقطة.‏
وبقي فهد عمار في المركز العاشر، (وزن تحت 87 كغم)، في التصنيف العالمي برصيد 132.01 نقطة، وفي المركز الرابع والعشرين ‏بالتصنيف الأولمبي في وزن فوق 80 كغم، برصيد ‏‎137.82‎‏ نقطة.‏
‏وجاء أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، في المركز الثالث والعشرين برصيد 85.29 نقطة في التصنيف العالمي.‏
وسيواصل لاعبو المنتخب الوطني، تحقيق النقاط حتى نهاية العام من أجل الظفر بنقاط تؤهلهم إلى أولمبياد باريس.‎



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