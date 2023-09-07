الصادق تتقدم إلى المركز الثاني في التصنيف الأولمبي للتايكواندو
التاريخ
9/7/2023 2:31:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - شهد التصنيفان الأولمبي والعالمي الصادران عن الاتحاد الدولي للتايكواندو عن شهر آب (أغسطس) الماضي، تقدم لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، إلى المركز الثاني أولمبيا برصيد 426.50 نقطة وحافظت على المركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد 437.30 نقطة.
وبقي اللاعب الأولمبي صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، في المركز الثالث أولمبيا، برصيد 321.19 نقطة، وفي المركز الرابع بالرصيد نفسه في التصنيف العالمي.
وحافظ اللاعب زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، على المركز الثاني في التصنيف العالمي برصيد 337.18 نقطة، وفي المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي برصيد 345.46 نقطة، وبقي اللاعب زيد الحلواني في الوزن ذاته في المركز 11 أولمبيا برصيد 206 نقاط، وبقي الحلواني (وزن تحت 63 كغم) في التصنيف الدولي بالمركز الرابع برصيد 183.39 نقطة.
وتقدم اللاعب محمود الطرايرة، مركزين ليصبح في المركز الثلاثين بالتصنيف الأولمبي في وزن تحت 58 كغم، برصيد 123.30 نقطة، وتقدم مركزا واحدا ليصصبح في المركز الرابع والعشرين في التصنيف العالمي، ضمن الوزن نفسه برصيد 99.32 نقطة.
وبقيت راما أبو الرب في المركز الخامس (وزن تحت 73 كغم)، بالتصنيف العالمي برصيد 134.59 نقطة، وجاءت بالمركز العشرين بالتصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، برصيد 160.94 نقطة.
وبقي فهد عمار في المركز العاشر، (وزن تحت 87 كغم)، في التصنيف العالمي برصيد 132.01 نقطة، وفي المركز الرابع والعشرين بالتصنيف الأولمبي في وزن فوق 80 كغم، برصيد 137.82 نقطة.
وجاء أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، في المركز الثالث والعشرين برصيد 85.29 نقطة في التصنيف العالمي.
وسيواصل لاعبو المنتخب الوطني، تحقيق النقاط حتى نهاية العام من أجل الظفر بنقاط تؤهلهم إلى أولمبياد باريس.
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