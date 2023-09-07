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الأولمبي ينجز السهل وينتظر الصعب بالتصفيات الأسيوية

9/7/2023 2:31:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- قدم المنتخب الوطني تحت 23 عاما واحدة من أفضل مبارياته منذ تسلم المدرب عبد الله أبو زمع مهمة تدريب المنتخب الأولمبي أواخر العام الماضي، عندما تألق نجوم المنتخب في رسم أداء كرويا متميزا أمام منتخب بروناي انتهى بتسعة أهداف نظيفة، في مستهل مشواره بالتصفيات الأسيوية التي تقام على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
المنتخب الأولمبي نجح في الاختبار السهل أمام بروناي، بانتظار الأصعب أمام منتخبي سلطنة عمان وسورية.
وأهدر لاعبو المنتخب الأولمبي شلالا من الفرص على مدار شوطي اللقاء، في ظل تألق حارس منتخب بروناي محمد جفري الذي أنقذ منتخبه من الكثير من الأهداف.
وجاءت أهداف المنتخب في المباراة عبر، أمين الشناينة، مهند أبو طه، وسيم ريالات، رزق بني هاني، سيف الدين درويش ومحمد أبو النادي و3 أهداف عكسية، فيما منح أبو زمع الفرصة لخمسة لاعبين بأوقات منوعة في الشوط الثاني، بهدف إراحة العناصر الأساسية من جهة، وإبقاء جميع اللاعبين بـ"الفورمة"، وعلى أهبة الاستعداد من جهة أخرى، حينما يحتاجهم المنتخب في المباريات المقبلة.
ولم تسجل أي ملاحظات على أداء اللاعبين في ظهورهم الأول بالتصفيات، حيث كان اللعب جماعيا في غالبية الهجمات، إلى جانب وجود لمسات تكتيكية من المدرب وتطبيقها على أكمل وجه من اللاعبين، مع الدفع بأكبر عدد من منطقتي الوسط والهجوم سواء من اللاعبين الأساسيين أو الاحتياط.
وبرز في اللقاء بشكل عام الموهبة الصاعدة بقوة وهداف دوري المحترفين الموسم الماضي، أمين الشناينة، بعد أن سجل هدفا من ركلة ثابتة، وساهم بالهدف الخامس بعد مراوغات مميزة في منطقة ضيقة، انتهت الكرة بشباك المنافس بمساعدة أحد المدافعين، فيما تألق أيضا أبو طه، بني هاني، درويش، وكل من: عمر صلاح وعارف الحاج.
وأكد "الأولمبي"، جاهزيته من مواجهة بروناي لخطف بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى في التصفيات والتأهل للمرة السادسة في تاريخه للنهائيات، مع الإشارة في الوقت نفسه إلا أن المنافس لم يكن بتلك الصعوبة، ولا يملك تاريخا، بينما كان الفوز الكبير دفعة معنوية للاعبين والجهاز الفني بتقديم الأفضل في المباريات المتبقية.
ويعد الفوز بتسعة أهداف نظيفة، هو الفوز الثاني الأكبر ضمن منافسات التصفيات الآسيوية خلال الجولة الأولى، ليقدم المنتخب أوراق اعتماده كأحد المنتخبات الآسيوية الطامحة للمضي بعيدا في التصفيات والنهائيات عند وصولها، ومحاولة المنافسة على البطاقات الثلاث المباشرة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل.
وشكل الفوز العريض، أيضا أملا كبيرا للمنتخب في التأهل فيما لو تم اللجوء بنهاية التصفيات لفارق الأهداف المسجلة والمستقبلة في الوقت ذاته، حيث سيمنح الفوز بـ "التسعة" فرصة كبيرة للمنتخب الوطني حال إهداره للنقاط والمنافسة على البطاقة الثانية ما بين جميع المجموعات.
وتتواصل مباريات المنتخب الوطني في التصفيات غدا بلقاء منتخب سلطنة عمان، والذي فاز هو الآخر في مباراته الأولى على نظيره السوري بهدفين دون رد، ما يعني بأن الفوز والظفر بالنقاط الثلاث قطع خطوة كبيرة نحو التأهل، وربما حسم الأمور بالتأهل في حال جاءت نتيجة المباراة الأخرى بالتعادل باليوم نفسه.
وأبدى المحلل الرياضي رأفت العبادي، إعجابه الكبير بما قدمه لاعبو المنتخب الأولمبي خلال مستهل مشوارهم في التصفيات، مشيرا إلى أن تألق اللاعبين سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي، يصب في مصلحة المنتخب الأول الذي سيستفيد مستقبلا من هذه المواهب.
وبين العبادي لـ "الغد"، أن الحكم على مستوى المنتخب الأولمبي سيكون في المبارتين المقبلتين أمام منتخبي سلطنة عمان وسورية، متمنيا أن تواصل المنظومة عملها الدؤوب تحت قيادة أبو زمع، الذي يواصل عمله المميز مع الأولمبي منذ تسلمه المهمة، بعدم الخسارة في أي مباراة رسمية أو ودية.
بدوره، أشاد مشجع المنتخب الوطني زيد الهيب بالمستوى المميز الذي قدمه المنتخب في أول اختبار لهم بالتصفيات نحو تحقيق الحلم ببلوغ الأولمبياد، موضحا أن بصمات المدرب المحلي أبو زمع كانت حاضرة بعد أن بدأ مع المنتخب بصورة متواضعة من حيث الأداء.
ولفت الهيب، إلى أن الجولة الأولى كشفت تفوق المنتخب الواضح على بقية منتخبات المجموعة، متمنيا دعما جماهيريا أكبر للمنتخب في المباراتين المقبلتين.



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