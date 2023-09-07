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السلط والأهلي في مواجهة نارية.. والكتة والقوقازي ينشدان الفوز

9/7/2023 2:31:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان – تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عند الساعة السادسة من مساء اليوم، واحدة من أقوى لقاءات الموسم بكرة اليد، والتي تجمع بين فريقي السلط والأهلي ضمن لقاءات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى.
ويتطلع الفريقان لتحقيق الفوز واعتلاء الترتيب العام للفرق، قبل التوجه إلى منافسات المربع الذهبي، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، خصوصا وأن الفريقين يتصدران الترتيب الآن برصيد 12 نقطة لكل فريق، بعد أن حققا الفوز في كافة لقاءاتهما في المرحلة الأولى، وهما الفريقان الوحيدان اللذان ضمنا التأهل إلى المربع الذهبي.
وفي المباراة التي تليها بذات الصالة وتبدأ عند الساعة الثامنة مساء يلتقي فريقا الكتة والقوقازي، في مباراة ينتظر أن تحفل بكامل الندية والإثارة نظرا لأهمية الفوز للفريقين، حيث يملك فريق الكتة 4 نقاط، فيما لدى فريق القوقازي نقطتان، والفريقان سيخوضان المرحلة الثانية مع الفرق التي تتنافس على المراكز من الخامس وحتى الثامن.
وتستكمل لقاءات الجولة السابعة يوم غد السبت، حيث يلتقي فريقا الحسين إربد ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وتبدو الفرصة مواتية أمام فريق الحسين إربد ليلحق بفريقي السلط والأهلي إلى المربع الذهبي، وهو قادر على تحقيق هدفه المنشود في هذه المواجهة نظرا لفارق الإمكانيات الفنية بين اللاعبين، ففريق يملك حاليا 6 نقاط، في الوقت الذي بات فيه فريق يرموك الشونة لمغادرة دوري الكبار، فهو ما يزال يقبع بالمركز الثامن والأخير من دون نقاط.
وتحتضن ذات الصالة عند الساعة الثامنة مساء، المواجهة النارية والمنتظرة التي تجمع بين فريقي العربي وكفرسوم، واللذان يملكان 6 نقاط، حيث الفائز بينهما ينتقل مباشرة إلى المربع الذهبي، بينما الخاسر سيذهب إلى المرحلة الثانية لتحديد الفرق الحاصلة على المركز الخامس وحتى الثامن.
ويذكر أن لقاءات الجولة السادسة، قد شهدت فوز كفرسوم على الكتة بنتيجة 37-33 وفوز القوقازي على يرموك الشونة بنتيجة 44-36 وفوز الأهلي على العربي بنتيجة 26-23 وفوز السلط على الحسين بنتيجة 34-29.
أبرز تعليمات الدوري
ويقام دوري الدرجة الأولى وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة، حيث تتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة.
وكان المنتخب الوطني للشباب، خاض أربع مباريات في مشاركته بدوري الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات على فرق القوقازي ويرموك الشونة وكفرسوم، وخسر أمام السلط.
وتأتي مشاركة منتخبي الشباب والناشئين في الدوري، ضمن برامج إعداد المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية التي تقام العام المقبل، كما يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تقام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
صراع الهدافين
واشتد الصراع بين مجموعة من اللاعبين الذين يتنافسن على لقب هداف الدوري، حيث حافظ لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة على الصدارة، بعد أن رفع رصيده إلى 54 هدفا بعد الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة الأولى.
وجاء بعده لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 48 هدفا، ثم لاعب فريق الكتة بشار فتح الله برصيد 46 هدفا، وجاء بعده لاعب فريق الحسين أحمد نايف برصيد 42 هدفا، ثم لاعب فريق كفرسوم أحمد سمير برصيد 39 هدفا، ثم لاعب فريق السلط عيسى قطيشات ولاعب فريق العربي يزن فتح الله برصيد 37 هدفا، لكل لاعب، ثم لاعب فريق الأهلي خالد عزالدين برصيد 34 هدفا.



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