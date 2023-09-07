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بلوغ الجوزاء إلى مقامات أم الدرداء إصدار جديد لـضرغام جبارين

9/7/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدر مؤخرا في عمان عن "الآن ناشرون وموزعون" كتاب "بلوغ الجوزاء إلى مقامات أم الدرداء- سيدة التابعيات، ومعلمة التابعين" للدكتور ضرغام صالح جبارين، وهو كتاب يقع في 527 صفحة من القطع الكبير، تمكن المؤلف من خلاله من الإحاطة الكاملة بسيرة هذه العالمة الكبيرة من التابعين وجهودها الثقافية في مرحلة من تاريخ المسلمين شهدت ازدهارا في العلوم الدينية واللغوية وغيرها، وظهور أسماء نسائية ما يؤكد المكانة المرموقة للمرأة في التاريخ الإسلامي.
يتناول هذا البحث دراسة عن التابعية أم الدرداء الصغرى، ويشمل التعريف بها، والتمييز بينها وبين الصحابية الجليلة أم الدرداء الكبرى، ثم يلحق التعريف بزوجها أبي الدرداء.
وعليه، فإن محور الأحداث في هذه الدراسة يدور حول حياة أم الدرداء الصغرى، والتعريف بها بوصفها عالمة، وعاملة، وفقيهة، وعابدة، وذاكرة، وقربها من االله تعالى، وحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وزهدها، وعلاقتها مع زوجها، وزواجه منها، مع ذكر وصاياه لها، وذكر من خطبها بعد وفاة زوجها.
ثم يتطرق البحث، إلى الحركة العلمية والعملية والتعَبدية، لأم الدرداء، من حيث نشأتها العلمية والعملية، ويبين أثر ذلك في المسائل الفقيهة، ونشأتها في العبادة والنسك والزهد، وعلاقتها بالقرآن الكريم، ويذكر من لازمها من رجال ونساء، بإقامة مجالس العبادة والذكر، ومدى علاقتها الشخصيّة والعلمية بأهل الشام، وببيت المقدس، وأنها تحيي مجالس العلم وتقيمها في بيت المقدس، كما يذكر ملازمة الخليفة عبد الملك بن مروان لها ولمجالسها.
ويستعَرض البحث، مختارات من حكم ومواعظ، ورقائق، وأقوال مأثورة عنها، وبعض الفضائل، والأعمال الصالحة التي نقلت عنها، مع بيان شيوخها، علماء، وفقهاء، ومحدثون من الصحابة الكرام، الذين روت وأخذت العلم عنهم، ثم تلاميذها، علماء، وفقهاء، ومحدثون من التابعين -رحمهم االله تعالى- الذين أخذوا العلم عنها، سواء كانوا من رواة أهل الشام وبيت المقدس ومحدثيهم، أو من غيرهم، ويترجم لكل واحد منهم، مع ذكر مروياتها في كتب السنة، وتجدر الإشارة، إلى أن المؤلف قام بتصنيف هذه الأحاديث وترتيبها على الأبواب الفقهية.
يصف رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين سابقا، الشيخ رائد صلاح الكتاب في تقديمه له، بأنه كتاب قيم، وتنبع قيمته، من كونه كتابا يتحدث عن سيرة حياة أم الدرداء الصغرى التابعية، وهي غير أم الدرداء الكبْرى الصحابية، وهذه معلومة مهمة يجهلها الكثير من الناس، بل من طلبة العلم، فنجدهم يخلطون الأمور ويظنون خطأً، أنها قد كانت ((أم درداء)) واحدة فقط، وهو ما يبين خطأه الدكتور ضرغام صالح جبارين مؤلف هذا الكتاب، وأن المؤلف، قد استثمر الحديث عن أم الدرداء الصغرى للحديث عن الحقيقة الصوفية السنية، ومدرسة المجاهدة، والتهذيب، والسلوك، على اعتبار أن أم الدرداء الصغرى من أول من تحقق بهذه الحقيقة، ومن رواد هذه المدرسة.
ويتعرف القارئ في هذا الكتاب على حياة أم الدرداء الصغرى الزوجة الوفية لزوجها، والعالمة الربانيّة التي نشرت علمها وأقامت الحلقات العلمية، وكان لها الكثير من التلاميذ، ويقف على حياة الصابرة، على عبادة الرباط في المسجد الأقصى المبارك، وعلى نصرة القرآن الكريم، والسنة النبويّة، وعلى سيرة متصدقة رحيمة حرصت على حمل الكل، وإغاثة الملهوف، وكفالة الأَرْملة، والمسح على رأس اليتيم، وعيادة المريض، والتفريج عن كرب الغارم. وهي تعد مدرسة في علوم القرآن الكريم، وفي علوم رواية الحديث الشريف، وفي علوم الحقيقة الصوفيّة السنيّة، والتزكيّة، والتهذيب، والسلوك.
يذكر أن الدكتور ضرغام صالح جبارين، باحث وأكاديمي فلسطيني حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من جامعة اليرموك في الأردن، عمل مدرسا ومحاضرا ومرشدا تربويا في العديد من المدارس والمراكز التربوية والجامعات في فلسطين، وله من المؤلفات: "صحيح الإسراء والمعراج"، وألف بالاشتراك كتاب "التربية الإسلامية" المعتمد في المدارس الثانوية، لمناهج وزارة التربية والتعليم في فلسطين.



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