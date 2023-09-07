باربي والصراع بين النسوية والذكوية.. فهل استحق هذا الجدل؟

حطم فيلم "باربي " أرقام شباك التذاكر منذ انطلاقه، ووضع النسوية في دائرة الضوء، رغم كل الانتقادات التي طالته بأنه يسيء للأعراف والتقاليد، مما دفع بعض الدول العربية والآسيوية إلى منعه، لكن الحقيقة هي أن الأمر مختلف تماما، فهل استحق هذا الجدل؟



على وجه التحديد، كانت التساؤلات حوله هل أصبحت دمية باربي والتي انتقدت منذ فترة طويلة بسبب الأعراف الجنسانية القديمة وصورة الجسد غير الواقعية رمزًا نسويًا؟ هل كانت دائما هكذا؟.



"باربي لاند" وحقيقتها

أحداث فيلم المخرجة غريتا جيرونغ تدور في "باربي لاند"، حيث عالم باربي الملون بالزهري يزخر بشخصيات مماثلة وشخصيات نسائية تتقلد أدوارا مختلفة، وكالعادة يرافق باربي رفيقها "كين" الذي يعمل على الشاطئ بدور هامشي، عالم تحكمه النساء، وحين يختل توزان عالم باربي تخترق عالمها للعالم الواقعي، حيث تنصدم بالحقيقة وهي أن الذكورية هي المسيطرة والنساء لا ينلن فرصا كافية.



يبدأ فيلم باربي، بإشارة ساخرة إلى فيلم ستانلي كوبريك العام 2001: A Space Odyssey ، حيث في المشهد الافتتاحي، يشير ظهور مسلة سوداء إلى علامة فارقة في تطور البشرية - يدخل العنف في مجتمع القردة المسالمة التي ستتطور الآن إلى الإنسان العاقل وفقا لنظرية داروين.



في باربي، تم استبدال المسلة بباربي والقرود بفتيات صغيرات؛ لقد بدأ عصر جديد في اللعب. تشير هذه اللحظة الكوميدية إلى المستويات المختلفة التي يشير إليها فيلم غريتا جيرويج ، إنه فيلم عن الدمى، بالتأكيد، ولكنه أيضًا فيلم عن التطور، ليس فقط فيلم الدمى واللعب ولكن أيضًا عن صعود وتحمل النظام والسلطة الذكورية.



في الفيلم، تم انتقاد مصطلح "الذكورية" لفشله في الاعتراف بالقمع والظلم الموجودان داخل هويات الذكور. يعترف الفيلم بهذا النقد عندما قال آرون، المدير في "ماتيل وهي الشركة المصنعة لدمى باربي: "أنا رجل بلا سلطة. هل هذا يجعلني امرأة؟". لكن النظام الذكوري مع ذلك يرتكز على الجنس، كما تؤكد بيل هوك وهي كاتبة وأكاديمية ومفكرة وناقدة وفنانة تدرك جيدًا اختلافات القوة القائمة على الهوية: "النظام الذكوري هو نظام سياسي واجتماعي يصر على أن الذكور يهيمنون بطبيعتهم، ويتفوقون على كل شيء وكل شخص يعتبر ضعيفًا، وخاصة الإناث.







باربي في عالمها



ما يجب معرفته، أن "باربي اللعبة"، أسستها روث هاندلر، وهي امرأة تحدت أدوار وقيود الجنسين في عصرها، ولكنها مع ذلك صممت دمية تسود فيها مثالية محدودة وقمعية لجمال الأنثى وتدور شخصيتها حول ملابسها وجسدها.



وتدعو أبعاد باربي المستحيلة إلى معايير الجمال (النحافة قبل كل شيء) سيئة السمعة لاستيعابها على حساب احترام الذات وقبول الذات من قبل الفتيات والنساء. حيث إن أقدام باربي تجعل من المستحيل التحرك بحرية، وكانت أول علامة على وجود خرق للحدود بين باربي لاند والعالم الحقيقي هي أن أقدام باربي أصبحت مسطحة؛ وعندما ترتدي الكعب في هذه الحالة، تعلق قائلة: "لن أتمكن من ارتداء الكعب العالي أبدًا إذا كانت قدمي بهذا الشكل"، وبذلك انتقاد لطبيعة بشرية وجعلها نقصا وهو أمر ليس بالمعيب أو يقلل من أنوثة المرأة في الواقع.



في الفيلم، أوضحت غلوريا مالكة اللعبة، أن علامة باربي التجارية تجسد اختلالًا في الأدوار بين الجنسين، حيث تستوعب النساء المثل الذكورية.

وقد عزز هذا التحيز المتأصل المديرون التنفيذيون الذكور الذين أداروا شركة ماتيل بعد هاندلر.



وعلى الرغم من أن النساء يحكمن في باربي لاند، إلا أن هذا يجسد رؤية ذكورية للكون النسوي، لأن النظريات النسوية لا تدعو إلى التميز والأفضلية حيث ما يزال شخص ما مضطهدًا. وباستثناءات قليلة تهدف إلى الشمولية، ما تزال عائلة باربي في عالمها نسخًا مختلفة منها.



كين .. شعور الرجل بالنقص

في عالم باربي حيث يتواجد كين "رايان غوسلينج"، يشعر بالتهميش والنقص بعد أن زار العالم الحقيقي ورأى كيف يسيطر الرجل على كل شيء فيه، وبالمقارنة مع عالم باربي حيث يشعر بالفرح حين تجامله باربي بابتسامة أو حديث وتعاود الانشغال مع صديقاتها، يدخل في حالة نفسية من النقص (وصف يذكرنا بشكل مخيف بالعلاقات المسيئة)، حيث لا يبدو أنه مهم بما يفعله وأنه دائمًا في المرتبة الثانية.









الممثل رايان غوسلينغ بدور "كين"

الكشف عن مثل تلك التوصيفات في الفيلم بالنسبة لشخصية كين ترتبط في العالم بالعلاقات المسيئة والحاجة للشعور بالحب والمكانة والاعتراف.



وبعد زيارة كين للعالم الحقيقي برفقة باربي، يكتشف بعضا من الأفكار الذكورية من أهمها هيمنة الرجال على كل شيء، وهو ما يوضح رؤية جيرويج بأنهم المسيطرون لتخلق عالما موازيا ومثالا: ماذا لو كانت المرأة هي المسيطر والرجل لم يتمتع بكل تلك القوة.



الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فشخصية كين حين يعود لباربي لاند، يعمل على تحويله لعالم ذكوري، يقلب موازينه، ولكن بعد اكتساب باربي نظرة إنسانية ومنطقية أيضا، تعمل على تغيير التناقضات الذكورية لدى كين من خلال سلبه قوته التي فرضها حتى تستعيد التوزان.



وعلى غرار أفلام ديزني التي أعادت أنسنة أفلامها وجعلها واقعية، يقدم "باربي" عرضًا رائعًا لمجاز "أن تصبح بشرا"، وشوهد هذا سابقا في شخصيات تحولت من أفلام كرتون إلى حقيقية مثل بونوكيو، سندريلا، ساحر أوز وغيرها، إن شخصية باربي التي جسدتها الممثلة "مارغوت روبي" قدمت هذه الصورة بشكل جيد.



كيف تحول فيلم "باربي" لنموذج إيجابي؟

تناول فيلم باربي النسوية والذكورية بشكل إيجابي وفعال. ركز الفيلم على قصة باربي كشخصية قوية ومستقلة لا تخشى أن تكون مختلفة.



إحدى الطرق التي تناول بها الفيلم النسوية، هي من خلال تصوير باربي كشخصية قوية ومستقلة. في الفيلم، ترى باربي وهي تعمل في مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك كونها عالمة ورياضية وفنانة.

كما أنها ترى وهي تسافر حول العالم، وتكافح من أجل ما تؤمن به. هذا يشير إلى أن النساء يمكن أن يكن قويات وناجحات في أي مجال يخترنه.



كما تناول الفيلم النسوية من خلال تصوير أهمية القبول الذاتي وتأكيد الذات. في الفيلم، ترى باربي وهي تتعرض للمضايقات بسبب مظهرها، لكن في النهاية، تتعلم أن تحب نفسها كما هي. هذا يرسل رسالة قوية إلى الفتيات مفادها، بأنه لا ينبغي عليهن السماح للآخرين بتحديد قيمتهن.

كما أنه فيلم تحدي المعايير الجنسانية: يتحدى فيلم باربي الأعراف الجنسانية التقليدية، من خلال تصوير باربي لاند على أنها مدينة فاضلة تتمحور حول المرأة، وتناقضها مع العالم الحقيقي. يسلط هذا التجاور الضوء على التفاوتات والضغوط التي تواجهها المرأة في المجتمع. حيث يثير مناقشات حول النسوية والسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في العالم الحقيقي.



استكشاف الذكورية، جانب إيجابي آخر للفيلم، حيث تتعمق أفلام باربي في مفاهيم النظام الذكورية باستخدام الفكاهة والنقد. تستكشف الأفلام كيف يمكن للمثل الذكورية، أن تؤثر على احترام الذات وتقدير الذات، حتى في عالم تقوده النساء.

تخضع شخصية كين، على وجه الخصوص، لتحول يعكس القضايا المتعلقة بالهوية وهيمنة الذكور، مما يتحدى الصور النمطية عن الرجال. تشجع هذه الأفلام المشاهدين على التفكير بشكل نقدي في مفهوم النظام الذكوري.



وقضية تمكين المرأة جانب حيوي آخر في الفيلم، حيث يدعو النساء إلى عيش الحياة بشروطهن الخاصة وتحدي المفاهيم التقليدية للكمال. وهي تؤكد أن المرأة يمكن أن تكون قوية ومستقلة ومتعددة الأوجه. غالبًا ما تتضمن رحلة باربي في الفيلم اكتشاف الذات والتمكين، وتشجيع المشاهدين الشباب على احتضان تفردهم.



ويعزز الفيلم، مفاهيم مختلفة مثل التعاطف والتفاهم: يتجاوز فيلم باربي للمخرجة غريتا جيرويغ النسوية من خلال تعزيز التعاطف والتفاهم وإعادة تصور الذكورة. ويسلط الضوء على أن تأثير النظام الذكوري لا يقتصر على النساء؛ إنه يؤثر على الرجال أيضًا. يدعو هذا النهج الدقيق إلى مناقشات حول أدوار الجنسين والمساواة وأهمية الذكورة الصحية.



ويقدم الفيلم باربي وهي تتعرض للمضايقات بسبب مظهرها، لكنها في النهاية تتعلم أن تحب نفسها كما هي. هذا يرسل رسالة قوية إلى الفتيات أنه لا ينبغي عليهن السماح للآخرين بتحديد قيمتهن.



غريتا جيرويج.. مخرجة نسوية تتحدى النظام الذكوري

غريتا جيرويغ، مخرجة أفلام معروفة بحساسيتها النسوي . غالبًا ما تستكشف أفلامها، مثل Lady Bird (2017) وLittle Women (2019)، حياة الشابات ونضالهن للعثور على مكانهن في العالم. تم الإشادة بأفلام جيرويغ لتصويرها الدقيق للشخصيات النسائية وعلاقاتهن مع بعضهن البعض.









المخرجة غريتا جيرويغ



أفلام جيرويغ، تعبتبر إضافة مرحب بها إلى قانون السينما النسوية. تقدم أفلامها صورًا معقدة ومترابطة لتجارب النساء، وتتحدى الأدوار التقليدية للجنسين.



وغالبًا، ما تستكشف أفلام جيرويغ الطرق التي يحد بها النظام الأبوي من خيارات وفرص المرأة. ففي فيلم Lady Bird ، تقدم فتاة مراهقة تحاول العثور على مكانها في العالم.

غالبًا ما تشعر بالإحباط من التوقعات التي لدى الآخرين منها، وتكافح من أجل تعريف نفسها بشروطها الخاصة. يحتفل الفيلم في النهاية، برحلة ليدي بيرد لاكتشاف الذات ورفضها الامتثال لتوقعات الآخرين.



وفي فيلم Little Women تقدم قصة عن أربع أخوات في القرن التاسع عشر. يستكشف الفيلم التحديات التي واجهتها النساء في تلك الحقبة، فضلاً عن قوتهن ومرونتهن. كما يوضح كيف تدعم الأخوات بعضهن البعض وتجدن القوة في علاقاتهن مع بعضهن البعض.



أفلام جيرويغ ليست نسوية بشكل صريح، لكنها تتناول الموضوعات النسوية بطريقة مدروسة ودقيقة. إنها تقدم صورًا معقدة وقابلة للترابط لتجارب المرأة، وتتحدى الأدوار التقليدية للجنسين.

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