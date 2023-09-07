أميركي يفجر فضيحة ويدّعي ممارسة الجنس مع أوباما

نشرالمذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، إعلانا عن مقابلة مع لاري سنكلير، الذي يدعي أنه دخن الماريغوانا وتورط في فضائح جنسية مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في عام 1999.

وفي مقطع ترويجي على منصة التواصل الاجتماعي“إكس”، قام مقدم برنامج“فوكس نيوز” سابقاً بمقابلة لاري سنكلير، الذي يزعم أن“أوباما دخن المخدرات معه قبل أن يحصل بينهما وصال جنسي في عام 1999”.

ادعى سنكلير في المقابلة مع كارلسون أنه“في عام 1999، قدم أوباما 250 دولارا ثمنا لشراء الكوكايين، قبل أن يشارك في أعمال جنسية”.



ولم يرد المتحدث باسم مكتب أوباما الشخصي على الفور على طلب للتعليق.

ويعرف سنكلير بتاريخ إجرامي طويل، بما في ذلك إدانته بتهم التزوير والاحتيال والسرقة، وقد قضى فترة في السجن في أريزونا وفلوريدا وكولورادو.

وفي عام 2008، عندما بث سنكلير ادعاءاته لأول مرة، نشرت مجلة“بوليتيكو” تقريرا، مشيرة إلى أن“القصة تم تجاهلها بشكل عام من قبل وسائل الإعلام الرئيسية، لأنه لم يتمكن من إثبات ادعاءاته.



وبث سنكلير ادعاءاته لأول مرة خلال انتخابات عام 2008، بما في ذلك في مؤتمر صحافي انتهى باعتقاله بناء على مذكرة سرقة، لكنه لم يقدم أبدا دليلا على مزاعمه.-(وكالات)