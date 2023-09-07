ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان

ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان
التاريخ
9/7/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تقام في المركز الثقافي الملكي ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في العاصمة الاردنية عمان وذلك في تمام الساعه السابعة والنصف من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢١ من الشهر الجاري و سيشارك فيها كل من:
ا.د.سناء الشعلان
عنوان ورقتها
مشهدية الجوائز العربية: جائزة كتارا للرواية أنموذجا.
و الأستاذ الدكتور عماد الضمور
عنوان ورقته
جائزة كتارا للرواية العربية عنوان محبة ورسالة إبداع.
والإعلامي: عمر كلاب
وعنوان ورقته
اثر الجوائز الثقافية على انتشار الرواية العربية.
( كتارا نموذجا).
ومن الجدير بالذكر ان هذه الجائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي في قطر – كتارا منذ بداية العام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة من خلال لجنة لإدارة الجائزة تم تعيينها لهذا الغرض.
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