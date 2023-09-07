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ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان

9/7/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تقام في المركز الثقافي الملكي ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في العاصمة الاردنية عمان وذلك في تمام الساعه السابعة والنصف من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢١ من الشهر الجاري و سيشارك فيها كل من:
ا.د.سناء الشعلان
عنوان ورقتها
مشهدية الجوائز العربية: جائزة كتارا للرواية أنموذجا.

و الأستاذ الدكتور عماد الضمور
عنوان ورقته

جائزة كتارا للرواية العربية عنوان محبة ورسالة إبداع.

والإعلامي: عمر كلاب
وعنوان ورقته
اثر الجوائز الثقافية على انتشار الرواية العربية.
( كتارا نموذجا).

ومن الجدير بالذكر ان هذه الجائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي في قطر – كتارا منذ بداية العام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة من خلال لجنة لإدارة الجائزة تم تعيينها لهذا الغرض.



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