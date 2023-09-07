نقص الانتباه وفرط النشاط يزيدان من خطر الإصابة باضطرابات نفسية
التاريخ
9/7/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- اكتشف العلماء أن نقص الانتباه وفرط النشاط يعدان عامل خطر لمشكلات الصحة النفسية مثل الاكتئاب الشديد واضطرابات ما بعد الصدمة واضطراب السلوك الغذائي ومحاولات الانتحار، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وتشير مجلة BMJ Mental Health، إلى أن علماء جامعة أوغسبورغ الألمانية أجروا دراسة أظهرت نتائجها أن نقص الانتباه وفرط الحركة يلاحظ لدى الأطفال والمراهقين، وأن 50 بالمائة من الحالات تبقى ترافقهم مدى الحياة. ويعاني من هذه الحالة 5 بالمائة من القاصرين و2.5 بالمائة من البالغين في جميع أنحاء العالم.
ودرس الباحثون العلاقة بين نقص الانتباه وفرط الحركة وبين الأمراض النفسية الأخرى، بما فيها الاكتئاب والقلق والاضطراب ثنائي القطب (الهوس الاكتئابي) والفصام وفقدان الشهية العصبي ومحاولات الانتحار.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة هم أكثر عرضة بنسبة 76 بالمائة للإصابة بالاكتئاب السريري، وأكثر عرضة لخطر الانتحار بنسبة 30 بالمائة، وأكثر عرضة للإصابة بفقدان الشهية العصبي بنسبة 28 بالمائة، وبنسبة 18 بالمائة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من مشكلة نقص الانتباه وفرط النشاط. واتضح للباحثين أن متلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال مع الإجهاد ثنائي القطب والقلق والفصام.
ويشير الباحثون، إلى أن هذه النتائج يجب أن تحفز الأطباء على علاج الأشخاص الذين يعانون من متلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط بفعالية.
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