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نقص الانتباه وفرط النشاط يزيدان من خطر الإصابة باضطرابات نفسية

9/7/2023 2:31:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- اكتشف العلماء أن نقص الانتباه وفرط النشاط يعدان عامل خطر لمشكلات الصحة النفسية مثل الاكتئاب الشديد واضطرابات ما بعد الصدمة واضطراب السلوك الغذائي ومحاولات الانتحار، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وتشير مجلة BMJ Mental Health، إلى أن علماء جامعة أوغسبورغ الألمانية أجروا دراسة أظهرت نتائجها أن نقص الانتباه وفرط الحركة يلاحظ لدى الأطفال والمراهقين، وأن 50 بالمائة من الحالات تبقى ترافقهم مدى الحياة. ويعاني من هذه الحالة 5 بالمائة من القاصرين و2.5 بالمائة من البالغين في جميع أنحاء العالم.
ودرس الباحثون العلاقة بين نقص الانتباه وفرط الحركة وبين الأمراض النفسية الأخرى، بما فيها الاكتئاب والقلق والاضطراب ثنائي القطب (الهوس الاكتئابي) والفصام وفقدان الشهية العصبي ومحاولات الانتحار.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة هم أكثر عرضة بنسبة 76 بالمائة للإصابة بالاكتئاب السريري، وأكثر عرضة لخطر الانتحار بنسبة 30 بالمائة، وأكثر عرضة للإصابة بفقدان الشهية العصبي بنسبة 28 بالمائة، وبنسبة 18 بالمائة للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من مشكلة نقص الانتباه وفرط النشاط. واتضح للباحثين أن متلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال مع الإجهاد ثنائي القطب والقلق والفصام.
ويشير الباحثون، إلى أن هذه النتائج يجب أن تحفز الأطباء على علاج الأشخاص الذين يعانون من متلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط بفعالية.



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