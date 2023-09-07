Thursday, 07 September 2023 10:43 GMT

كيف تتجنب الأمراض الناتجة عن استهلاك أطعمة غير صحية خلال السفر؟

9/7/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- يعد تناول الطعام أمرًا مهمًا وأساسيًا في يوم السفر، حتى تحافظ على صحتك ونشاطك طوال الرحلة. وفي الوقت ذاته، يجب أن تتأكد من نوعية الطعام الجيدة حتى تتجنب إصابتك بأي أمراض، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن العربية".
ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، 3 خطوات يجب أخذها في عين الاعتبار. ما هي؟
قم باختيار الخضار والفواكه القابلة للتقشير، احرص على أن تكون الأطعمة مطبوخة ومخزنة جيدا، واشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأمراض المنقولة بالأغذية تكون عادة معدية أو سامة بطبيعتها، وتسببها جراثيم أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية تدخل الجسم عن طريق الأغذية أو المياه الملوثة.
وبينما يشعر العديد من الأشخاص بحيرة شديدة حول ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتهم بتسمم غذائي، لخصت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إجابتها عن تساؤلاتهم، بـ3 نقاط.
يجب أن يكون الشخص على دراية أولًا بالأعراض الشديدة للتسمم الغذائي، وغالبًا ما تشمل الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.
يجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أعراض شديدة مثل:
- الإسهال والحمى أعلى من 102 درجة فهرنهايت.
- الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام من دون أي تحسن.
- الإسهال الدموي.
- القيء المستمر، بحيث لا تستطيع الاحتفاظ بالسوائل في جسمك، ما قد يؤدي إلى الجفاف.
- الجفاف، الذي يسبب أعراضا مثل جفاف الفم والحلق، والشعور بالدوار عند الوقوف، وعدم التبول بكثرة.
يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي عدم تناول ما يلي:
- الأطعمة غير المطبوخة جيدًا أو النيئة، مثل اللحم البقري، أو الدجاج، أو الديك الرومي، أو البيض، أو المأكولات البحرية.
- الحليب والعصائر غير المبسترة (الخام).
- الجبن الطري، ما لم يتم تصنيفه على أنه مصنوع من الحليب المبستر.



MENAFN07092023000072011014ID1107029117

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث