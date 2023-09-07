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أريج السويلم تخط السعادة في المتخيل الأدبي

9/7/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب بعنوان "السعادة في المتخيل الأدبي"، للأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الملك سعود، الكاتبة والأكاديمية السعودية د.أريج السويلم.
الكتاب جاء في ثلاثة فصول، يتناول الفصل الأول استقراء المعجم السعيد، من خلال دراسة في اللغة الوصفة؛ حيث ننظر فيه إلى السعادة وما يندرج في حيزها من معان مجاورة كالفرح والسرور والمتعة واللذة، ذلك أن الدوال ذات المدلولات الانفعالية وحمولاتها المعجمية وما تستدعيه من معان حافة تشتمل على قدر مهمة من صيغ السعادة وأحوالها، مما يستلزم مدارستها؛ لاستجلاء العلاقة بينها وبين السعادة، بالإضافة إلى المعاجم في الدول الجغرافية السعيدة المحيلة إلى الأرضي تارة والفلكي تارة أخرى كـ"السعود العشر"، "الجزائر السعيدة"، ونحوهما، ونبحث عن مسوغات تسميتها في دراسة جعلت من السعادة موجها لها.
وتحت عنوان تمثيلات السعادة: المعارض الرموز والطقوس، تناول الفصل الثاني أن دراسة المعجم، تظل دراسة نظرية لا تقدم سوى جانب واحد من جوانب اللغة الواصفة للسعادة، دون الالتفات إلى طرق إجرائها في السلوك وأحوال المعيش اليومي، لذلك تسعى هذه الدراسة إلى تمثيلات السعادة ومدارس جملة من الرموز والطقوس المسعدة، ذلك أن دراسة تمثيلات السعادة تكشف الواقع المعيش، وتحقق جملة من الرغبات الواعية وغير الواعية عند الجماعات، بعيدا عن النصوص النظرية المتعالية المجردة التي لا تكشف إلا نزرا بسيطا عن اللغة الواصفة للسعادة. وتحقيقا لهذه الغاية يتم النظر في الممارسات العارضة للسعادة وصيغها كأشكال اللباس وأنواع الأقمشة التي تلبس في الاحتفالات المخصوصة بفضاءات السعادة، والغناء على اختلاف أنواعه وآثاره، حتى إذا فرغنا من ذلك التفتنا إلى طقوس العبور السعيد، وتندرج فيه قطوس الاحتفال مثل الأعياد الدينية والاحتفالات السياسية، كما تتقاطع طقوس الاحتفال في بعض جوانبها مع طقوس العبور على اعتبار أن السعادة مضمنة في الاحتفالي بالضرورة.
ويتحدث الفصل الثالث عن مسالك العيش السعيد؛ حيث يتم توجه النظر إلى السعادة في أحوال المعيش اليومي، وفي ممارسات يومية تتعالق فيها سعادة الذات بالآخر، كفعل المؤانسة بوصفها مسعدا يندرج في معاني الطمأنينة، وتبديد الوحشية، ومضاعفة اللذيذ والممتع. ويتم الإشارة إلى فعل التأثر فيما وسمناه بـ"عدوى السعادة"، على اعتبار أنها إشعاع ينتقل من ذات إلى أخرى بفعل المخالطة أو المجاورة في معرض الحديث عن مجالسة السعداء، والفأل بما يتصل لفظه بمادة "س.ع.د"، داخلا في المتخيل الجمعي يشتغل في الأدب بطرق مختلفة.
في مقدمتها للكتاب، تقول السويلم وهي مدربة معتمدة في مجال مهارات اللغة العربية "إن السعادة لا تزال منشودا إنسانيا على الدوام، ولا يزال الحنين إلى السعادة البدئية مذ آدم وحواء في الجنة يأكلان منها رغدًا حيث شاءا، حتى أُخرجا منها وهبطا إلى الأرض، ومنذ ذلك الحين والعيش السعيد هاجس في المعيش اليومي، واستحضار تمثيلات السعادة غاية من غايات الاحتفالي، ولا يزال توق المؤمن إلى السعادة الأخروية، عالم النعيم السرمدي، حيث لا وصب ولا نصب ولا غمّ، لتغدو السعادة، وفق هذا الفهم، مقولة تندرج في الوجود المثالي، وترد بوصفها أثرا يتداوله الإنسان في واقعة المعيش، وغاية تنشدها الذات بالضرورة".
ولما كانت السعادة غاية إنسانية دائمًا وأبدًا، وفاعلة في سياق حياتنا اليومية، ولما كانت طرائق تلمسها متشعبة ومستعصية الحصر؛ لأن دلالتها نسبية ولا تستقر على حال، فإن هذه الدراسة تأتي لتسائل مفهوم السعادة، في محاولة إلى استشفاف تصور للسعادة في المتخيل الأدبي، وضبط أصوله وأسسه؛ لفهم الآليات والمضمرات والرموز ووظائفها، وصولاً إلى الكيفية التي تعمل بها هذه النصوص في تكوين السعادة، قيمة ومعنى ورمزاً، في محاولة للكشف عن الكيفية التي يتشكل بها خطاب السعادة في نماذج من النثر العربي القديم، والنظر في خصائص ذلك الخطاب، مما يدفعنا إلى تحليل اللغة الواصفة التي يبلورها خطاب السعادة، دوالّ ورموزاً وأيقونات، والبحث في المنطق الذي يحكم العيش السعيد.
وفي خاتمة هذه الدراسة، تقول المؤلفة، إنها سعت في هذه الدراسة إلى مساءلة خطاب السعادة في المتخيل الأدبي، في محاولة لضبط أصول السعادة وأسسها وفهم الآليات والمضمرات والرموز التي تتصل بها. وارتأينا أن تكون الخطوة الأولى لتحقيق هذه الغاية النظر في المعجم السعيد، فتتبعنا الدوال التي تندرج فيه من مثل الفرح والسرور والمتعة واللذة، وكانت لنا وقفة مطولة مع دال السعادة، فحللناه معجميا، ونفذنا إليه بوصفه موجها لغوية يشير إلى الكون أرضية وفلكية، مما يدفعنا إلى القول بأن السعادة أضحت كيانا له رموزه وأيقوناته ودواله.
وتضيف، أن دراسة المعجمية مكنتها من الوقوع على منبهات بالغة الأهمية، من بينها أن دال السعادة مشحون بقيم الإيجاب على الدوام، على خلاف الدوال الأخرى التي قد يلتبس فيها المعنى وضده، أو قد توشم بقيم السلب عند إتيانها في السياق الدنيوي، فدال السعادة مشحون بقيم الإيجاب المطلق، ويقترن في التعبير القرآني بالنعيم الأخروي فحسب، فنفهم بذلك أنها مقولة تندرج في المثالي المطلق، وتشترك تلك الدوال جميعا في أنها تنهض على مبدأ الجوانية أو ثنائية الفراغ والامتلاء، فما يملأ بفرح، ويسر، ويمتع، ويلذ، ويسعد.
كما أن هذه الدراسة قد كشفت، بحسب المؤلفة، أن تمثيلات السعادة متجلية في معارض السعادة والاحتفالي، فتبينت الدلالات المسعدة لأشكال مختلفة من اللباس وأنواع من الأقمشة التي تلبس في الاحتفالات المخصوصة بفضاءات السعادة وحمولاتها مثل ملابس الجواري وغيرها حيث عوالم اللذة الجسدية، في مقابل دلالات ما وسمناه بالرقيع السعيد، حيث تغدو مرقعة المتصوفة تعبيرا عن السعادة الداخلية أو معبرا إلى السعادة الآخروية. وكانت هناك وقفة مع الغناء بوصفه إحدى أبرز العلامات للفضاء السعيد، وبدا جليا أن الظفر بأثر من آثار السعادة فيه إنما يأتي على مستويات ثلاثة، فقد يكون الغناء إعلانا عن السعيد، أو مطربا للنفس، أو قد يصل إلى مستوى التمريق، حيث يتجاوز المرء فيه حدود السلوك المنضبط مما يفجر اللذة عند بعضهم.
وتوضح أنه لا يمكننا أن نغفل الاحتفالي في دراسة جعلت من السعادة موجها لها، فقد بات متأكدا أن السعادة مضمنة في الاحتفالي بالضرورة، وقادنا النظر في الأعياد الإسلامية والاحتفالات الدينية إلى أن الأعياد الإسلامية أخذت طابعا مخصوصا؛ فهي محكومة بآلية محددة تجعل منها احتفالات منضبطة زمنية ومؤطرة وفق قواعد السلوك الإسلامي. أما الاحتفالات الدينية المستحدثة من مثل المولد النبوي ورأس السنة الهجرية والأعياد عير الإسلامية، فوجدنا فضاءها يزخر بالوفرة والصخب غالبا.
وبينت أن التحليل كشف عن ناحية مهمة تتصل بالسياسي، فقد تبين من النصوص التي ذكرنا استغلال بعض الساسة لمثل هذه الاحتفالات في توظيف السعيد لاعتبارات سياسية. ذلك أن استعراض مظاهر الأبهة وتوظيف الرموز الدينية وإبراز ما يتصل بالطقوس المسعدة من شأنه أن يرسخ صورة الملك السعيد، مما يحقق قبولا ضمنيا لسلطته ونفوذه.
وخلصت المؤلفة إلى أن الهاجس الذي كان يسيطر عليها في هذه الدراسة هو البحث عن خطاب للسعادة داخل هذه النصوص وطروسها، وهذا لا يتأتي بدراسة مدونة محددة بعينها؛ ذلك أن السعادة شائكة ومستعصية على القبض، والحديث عن السعيد والمسعدة يحيلنا إلى شكبة كبيرة من النصوص، وما دراستنا إلا تصور واحد من متصورات عدة يمكن أن تدرس العادة في المتخيل الأدبي، ويمكن لهذه المباحث المضمنة في الدراسة أن تكون مدخلا لمشاريع بحث وأسئلة عديدة، فذلك الحنين للسعادة البدئية يظل معتملا بداخلنا ويسهم في تشكيل رؤيتنا إلى الكون وتبقى دراستنا محاولة مفتوحة تتبعها دراسات أكثر عمقا وشمولية.



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