Thursday, 07 September 2023 10:43 GMT

نقل الدم.. هل يمكن أن يجدد شيخوخة الدماغ؟

9/7/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- ساد الاعتقاد قديما أن مفهوم أو فكرة نقل الدم من أشخاص في مقتبل العمر يمكن أن تساعد في تجديد الشباب لدى الفئات المتقدمة في العمر، وزاد البعض على ذلك إلى أن التبرع بالدم والحجامة يمكن أن يسهم في تجديد الشباب، دراسة جديدة أكدت المعنى التقريبي لذلك المفهوم.
حددت الأبحاث التي أجراها فريقان من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو (UCSF)، وفريق من جامعة كوينزلاند بأستراليا، أحد عوامل الدم باعتباره القاسم المشترك وراء تجديد شباب الدماغ من خلال نقل الدم للشباب، وهرمون طول العمر وممارسة الرياضة.
في ثلاث أوراق بحثية منشورة في Nature وNature Aging وNature Communications، كشف الباحثون عن عامل الصفائح الدموية 4 (PF4) - وهو نوع من خلايا الدم المسؤولة عادة عن تكوين جلطة الدم - كعنصر محوري يساهم في التعزيز المعرفي.
أدت الإدارة المنهجية لـ PF4 في الفئران المتقدمة في السن إلى تقليل التهاب الدماغ، وتحسين اتصالات خلايا الدماغ، وتعزيز الذاكرة وقدرات التفكير.
يؤدي PF4 في الواقع إلى جعل الجهاز المناعي يبدو أصغر سنًا، فهو يقلل من كل هذه العوامل المناعية النشطة المؤيدة للشيخوخة، مما يؤدي إلى التهاب أقل في الدماغ، ومزيد من اللدونة، وفي النهاية مزيدا من الإدراك. قال سول فيليدا، دكتوراه، أستاذ مشارك في علم التشريح في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "لقد أخذنا فئرانًا تبلغ من العمر 22 شهرًا، أي ما يعادل إنسانًا في السبعينيات من العمر، وقد أعادها PF4 إلى العمل بالقرب من أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من عمرها". مؤلف رئيسي لدراسة الطبيعة".
وكان فيليدا، اكتشف سابقًا أن حقن البلازما من الفئران الأصغر سنًا في الحيوانات المسنة أدى إلى تحسين قدراتها الإدراكية وتقوية عضلاتها، مما أعاد شبابها على ما يبدو. أثناء إلقاء نظرة فاحصة على البلازما، اكتشف فريقه محتوى PF4 أعلى بكثير في البلازما الشابة مقارنة بالفئران الأكبر سنا. ووفقا للباحثين، فإن حقن PF4 كان له التأثير التصالحي نفسه، مثل استخدام البلازما الكاملة.
اكتشف فريق ثانٍ من علماء جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أنه بعد حقن بروتين طول العمر كلوثو -المرتبط بتحسين الإدراك لدى الحيوانات الصغيرة والكبيرة- أطلقت الصفائح الدموية لدى الفئران أيضًا PF4. بعد ذلك، بدأ البروتين في إحداث تأثيرات إيجابية على منطقة الدماغ المسؤولة عن صنع الذكريات، مع تعزيز أداء الفئران الصغيرة والكبار في الاختبارات السلوكية في الوقت نفسه.
قالت الدكتورة دينا دوبال، أستاذة علم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وكبيرة مؤلفي مجلة Nature: "من الناحية المثالية، سيكون لدينا طلقات عدة، على المرمى لواحدة من أكبر مشاكلنا الطبية الحيوية، وهي الخلل المعرفي، مع أقل عدد من الآثار الجانبية وأكبر فائدة". دراسة الاتصالات.
اكتشف الفريق الثالث، بقيادة تارا ووكر، زميلة أبحاث معهد كوينزلاند لأبحاث الدماغ، أن الصفائح الدموية أطلقت PF4 في مجرى الدم بعد التمرين. عند اختبار PF4 بمفرده، على غرار تجارب دوبال وفيليدا، أدى البروتين أيضًا إلى تحسين القدرات المعرفية لدى الحيوانات الكبيرة في السن.
وأضاف الفريق، "بالنسبة لكثير من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أو مشاكل في الحركة أو من كبار السن، فإن ممارسة الرياضة غير ممكنة، لذلك يعد التدخل الدوائي مجالًا مهمًا للبحث. يمكننا الآن استهداف الصفائح الدموية لتعزيز تكوين الخلايا العصبية وتعزيز الإدراك ومكافحة التدهور المعرفي المرتبط بالعمر".

الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/وزارة الصحة



MENAFN07092023000072011014ID1107029115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث