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السيجة لعبة تراثية يسعى آباء وأجداد لحفظها من الاندثار

9/7/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






مادبا- في جو تسوده الألفة والمرح، يجتمع مجموعة من كبار السن والشباب في الساحات الخالية، لتشكيل حلقات ثنائية لممارسة اللعبة الشعبية "السيجة"، التي ما تزال تصارع من أجل البقاء.
"السيجة" لعبة تصنع الحماس بين لاعبيها، ويفوز اللاعب عند إدخال جميع أحجاره بداخل السياج، تمارس من قبل كبار السن والشباب، وهي لعبة تراثية في الأردن، حيث تجمع لاعبيها ليستمتعوا بالأجواء كون الهدف من لعبها ساميا، وهو تنمية التفكير والصبر، إذ يعتقد بأن هذه اللعبة تساق في إطار فلسفة الشطرنج.
وللحفاظ على هذه اللعبة من الاندثار، تبذل إدارة "بيت البيروتي التراثي" في وسط مدينة مادبا، جهوداً حثيثة ورامية لتطبيق اللعبة على الواقع من خلال إقامة فعاليات في لعبة السيجة، وذلك لمنع هذه اللعبة من الاندثار أو النسيان من قبل الأجيال الحديثة، فهي لعبة قديمة اشتهرت في العالم العربي كمصدر للتسلية والترويح عن النفس بعد ضغوطات الحياة، نظراً لإيمانهم بأخذ قسط من الراحة من خلال هذه الألعاب الترفيهية.
يمتلك لاعبو "السيجة" مهارة التفكير والتخطيط والذكاء، وتعد من التراث الأردني، وفق مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني، الذي أكد أن "المستثمرة" لبيت البيروتي التراثي الذي تعود ملكيته لوزارة السياحة، عملت على المحافظة على كل ما يتعلق بالتراث الأردني في هذا البيت، ويعد من بيوت مادبا التراثية القديمة التي تسعى وزارة السياحة والآثار لجعلها نوافذ استثمار، لإقامة المتاحف المعنية بالتراث الأردني والمحافظة عليه، وما تقوم به المستثمرة بالحفاظ على "السيجة" وتعليمها، ما هو إلا جزء من طموح الوزارة بالحفاظ على المكنوز التراثي من الانقراض.
ويسرد الخمسيني سامي طفيحات الذي يتقن لعبة "السيجة" منذ وقت طويل، ويخشى من انقراضها، الطرق المتبعة للعبة التي تبدأ، بحسبه، من خلال تشكيل مجموعات على شكل حلقات مكونة من لاعبين، وجمهور من خمسة إلى ستة أشخاص للحلقة الواحدة، يتابعون مجريات اللعبة، ويتبادلون الخطط والآراء، ويتنقلون من حلقة إلى أخرى لمتابعة مجريات لعبة "السيجة" مع احتفاظ الجميع بالهدوء الذي يميز هذه اللعبة، حيث يعم السكون والتفكير المطول من قبل الجمهور واللاعبين، ولا تسمع إلا كلمات خاصة باللعبة مثل: "حط السيجة" و"شرق للسيجة" و"كل السيجة".
ويؤكد أبو يزيد، أن هذه اللعبة يمارسها في العادة شخصان، وتتكون من 24 حجرا لكل لاعب، مقسمة إلى اللونين الأبيض والأسود، ويبدأ اللاعبان بخوض المنافسة على الرمل من خلال 48 حفرة صغيرة مقسمة كالمربعات المستخدمة في لعبة الشطرنج، وتسمح قوانين اللعبة بتدخل الحضور ومساعدة اللاعبين في اتجاه حركة "السيجة"، مؤكداً أن اللعبة مشابهة للعبة الشطرنج من حيث المقابلة وجها لوجه، لكنها تختلف في القوانين والصعوبة في المراوغة والخطط، وتنتهي بـ"أكل" السيجة الأكثر، مشيرا إلى أن اللعبة تعتمد على الذكاء في نزول الحجر في المكان المناسب ومحاصرة الخصم.
ويؤكد الستيني علي الشوابكة، أن هذه اللعبة عمرها يعود لمئات السنين، وكانت اللعبة المميزة للآباء والأجداد، وهي لعبة شعبية عريقة تعكس في مجرياتها ما يتمتع به لاعبوها من صبر وهدوء وتخطيط وحنكة، مضيفاً أن هذه اللعبة تمارس في الهواء الطلق، حيث يتواعد أهالي المنطقة للعبها في المكان نفسه، متمنياً ممارسة مختلف الفئات العمرية لهذه اللعبة، وذلك من أجل المساهمة في استمرارها وتوارثها، كما كانوا يحضرون ويشجعون بجولات "السيجة" في عهد آبائهم وأجدادهم.



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