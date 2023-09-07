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تأثير الفائدة على الاقتصاد

9/7/2023 2:31:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رامي خليل خريسات






يمكن لأصحاب المدخرات الجزلة إبقاء ودائعهم في البنوك الوطنية، حيث تعطيهم البنوك فائدة مغرية، حيث يحرص البنك المركزي على أن تكون الفائدة على الودائع بالعملة المحلية أعلى منها على المربوطة بالدولار بهدف المحافظة على جاذبية الدينار كوعاء ادخاري وللحد من خروج الدولارات إلى خارج الحدود.
الرفعات بابها مفتوح، ولم تفلح إجراءات البنوك المركزية في العالم التي قادت الفائدة الأساسية إلى نحو 4 % خلال عام 2023 وهي تزيد على نقطتين مئويتين عن متوسط أسعار الفائدة في عام 2021، لم تفلح في ابطاء التضخم نحو النسبة المستهدفة وهي 2 %.
استمرار الدولار القوي ليس في صالح دول مثل الأردن ترغب في تحريك الاقتصاد والحد من تحويل المدخرات والفوائض المالية إلى ودائع راكدة يحصل أصحابها على فوائد دون جهد أو مخاطرة، بل تريده اقتصادا تتجه فيه الودائع إلى استثمارات وحركة تجارية، لذلك ما يقال أن ارتفاع مؤشر الدولار 1 % معناه انخفاض في أرباح الشركات 0.5 % ينطبق على الأردن وإن بنسب أخرى.
أردنياً رفع الفائدة يعني تقليل الاقتراض، وتشجيع الإيداع في البنوك، فيكسل الاقتصاد وتقل المشاريع وتتأثر بشكل سلبي القطاعات الإنتاجية وسوق العمل الذي يضعف فيه الطلب على العمالة.
كما ترتفع قيمة الدينار بسبب الطلب عليه لأغراض الإيداع به والاستفادة من عوائد الفوائد، وستتأثر الصادرات سلبا حيث ستصبح أغلى على من سيشتريها، لكن المستوردات من الخارج ستصبح أرخص، وستكون الشركات الكبرى أكبر المتضررين عند اقتراضها من البنوك حيث ستدفع فوائد أكثر، وستتضرر السياحة حيث تزداد الكلفة على القادم إلى الأردن.
وعليه تتجه الأموال نحو السندات الآمنة والودائع، وبعضها يعطي عطاء جزلا كما بعض البنوك تصل لـ 7 %، لذلك ما الذي سيغري المودعين تحويل تلك السيولة إلى استثمارات أو توسع في تلك القائمة في ظل ارتفاع مردود الودائع.
في الأردن ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي إلى نحو 2.6 % في عام 2023، وبعض التوقعات تصل به في المدى المتوسط إلى 3 في المائة رغم ارتفاع درجة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية، وكذلك سينخفض التضخم إلى 2.7 في المائة في عام 2023، هذه المعطيات وانفاذا لرؤية التحديث الاقتصادي من المناسب اتباع ما يلي:
أولاً أن ندرس بعناية إمكانية عدم اتباع خطوات الفدرالي بحذافيرها لأن ظروف اقتصادنا مختلفة ويمكن الاكتفاء بهامش مناسب يكفي للحفاظ على جاذبية الدينار.
وثانياً أن توفر كل وزارة أو جهة حكومية لها مشاريع حيوية إستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص خطوط ائتمان بفوائد منخفضة تشجيعية بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية لدعم تمويل تلك المشاريع التي تحفز النمو وتخفف البطالة، ولتقديم المساعدة للمستثمرين في استيفاء المتطلبات اللازمة.



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