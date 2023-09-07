الأطباء: تعديل جذري لقانون 1972

قال نقيب الأطباء زياد الزعبي، إن "قانون النقابة الأصلي أقر في العام 1954، ونسخته المعدلة عام 1972 باتت قديمة"، وفي ظل تطور الطب في المنطقة والعالم "أصبح من الضروري تعديله".



وأضاف الزعبي، أن التعديلات التي يعمل عليها مجلس النقابة، تتعلق بصناديق النقابة وطريقة الانتخاب والاستثمار وغيرها من الملفات، مشيرا إلى أن النقابة ومنذ تأسيسها، بدأت بـ50 طبيبا وطبيبة، والآن ينضوي تحت مظلتها نحو 35 ألفا، بعضهم مغتربون وآخرون موجودون في المملكة أو متقاعدون.



ولفت إلى أن "المجلس يدرس فكرة إجراء تعديلات على كل القوانين المتعلقة بالعضوية والانتخاب واللجان وصناديق النقابة، لتتماشى مع التغير الكبير في أعداد الأطباء ومواكبة آليات العمل"، مبينا أنه "تجري حاليا دراسة التعديل على المواد مادة مادة، وستعرض على هيئة عامة استثنائية، لإقرارها في بداية العام المقبل".



وأكد الزعبي أن المجلس ارتأى استشارة أطباء كُثر في النقابة، منهم نقباء وأعضاء مجلس سابقون، إذ جرى الحصول على مجموعة كبيرة من الاقتراحات، الواجب أخذها بالاعتبار، خصوصا مقترحات الدكاترة: خالد الكلالدة وناصر الشوملي وأحمد العرموطي، وغيرهم.



وشدد على أن المجلس، يرى أن أهم المواد الواجب تعديلها، هي الخاصة باستقطاب أكبر عدد ممكن من الأطباء لاجتماعات الهيئة العامة التي يحضرها 200 طبيب في أفضل حال من أصل 38 ألفا.



وأوضح أن عدد الأطباء المشاركين في كل عملية انتخاب يصل الى 4 آلاف من بين 14 ألفا، يحق لهم الانتخاب، مبينا أن الأصح بأن يكون هناك تمثيل للمحافظات والجمعيات العلمية والفروع، أسوة بنقابة المهندسين على سبيل المثال.



من جانبها، أكدت عضو مجلس النقابة د. مها فاخوري، أن قانون النقابة الذي تعمل به، مطروح منذ عام 1972، وهناك أمور كثيرة تغيرت منذ ذلك التاريخ إلى الآن، مبينة أن هناك اختصاصات لم تكن موجودة، كما زاد عدد المستشفيات والأطباء أكثر من ذي قبل، وشهدت التخصصات تجددا وتضخما كبيرا في أعدادها عما كانت عليه سابقا.



وأوضحت فاخوري، أن هناك مواد في القانون مثالية وضابطة للمهنة، ولكن هناك مواد أخرى تحتاج إلى تعديل لتتلاءم مع الوضع الحالي، مشيرة إلى أن هناك على سبيل المثال "نظام الإعلان الطبي الموجود منذ عام 1972، ولا يلائم فترتنا، بالاضافة لغياب تعليمات الإعلان الطبي الذي أحدث في فوضى في السوق".



وأضافت أن "بعض شركات مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم إعلانات بطريقة تجارية لا تتناسب مع مهنة الطب"، موضحة أن الإعلان الطبي يجب أن يكون إنسانيا معرفيا غير مادي، يعلن فيه الطبيب عن نفسه وتخصصه وإجراءاته.



وشددت فاخوري، على أن هناك لائحة أجور يجب على الأطباء الالتزام بها، وهناك حد أدنى، وفيها حد أعلى، مبينة أنه لا حاجة للطبيب للإعلان عن أي سعر فـ"نحن لا نبيع سلعا، بل نقدم خدمة يجب أن تُبنى على شهادة ومصداقية".



وأشارت إلى أن لائحة الأطباء الممارسين للمهنة باتت جاهزة، وتقوم بفصل الأطباء وفق تخصصهم، بحيث سيرفع الى مجلس الوزراء لنشرها بالجريدة الرسمية، في حين ستقدم نسخة منها على موقع النقابة الإلكتروني.



وقالت فاخوري، على المواطن ألا يقع ضحية للإعلانات المضللة، ومن يدعون امتلاكهم لشهادات أو براءة اختراع، وأن يدخل الى موقع النقابة للتأكد من تخصص الطبيب، مؤكدة أن أي طبيب يمتلك براءة اختراع أو طريقة مميزة للعلاج، يجب أن تكون مسجلة بوزارة الصحة والنقابة، لذلك يجب أن يكون هناك وعي من المواطن بهذا الأمر.



وبالحديث عن الاستثمار، قالت فاخوري إنه عندما كان هناك صندوق تقاعد في النقابة، لم تكن هناك مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث كان معظم الأطباء في القطاع الخاص بدون تقاعد، إلى أن استحدث قانون الصندوق التكافلي، وهو صندوق التقاعد، وهذا الصندوق تدعم الحكومة إلزاميته.



وأوضحت أن الهيئة العامة، اتخذت قرارا بعدم الاستثمار إلا بالأراضي، مبينة أنه في المستقبل وفي حال كان هناك سيولة لدى النقابة، فيجب أن يكون هناك قانون معين "أين وكيف؟" لاستثمار أموال الصندوق، والاستعانة بخبراء وإجراء تعديلات على بند الاستثمار.



وحول الانتساب، أكدت فاخوري، أنه يجب أن يكون بعد اجتياز امتحانات كليات الطب بنجاح، أكان ذلك في كليات الطب الأردنية أو الأجنبية، وإتمام سنة امتياز، أو اجتياز الفحص الإجمالي في المجلس الطبي الأردني.



وقالت إنه يجب التشديد على أن الانتساب، يرتب على الطبيب واجبات للنقابة، كما يحفظ له الحقوق أيضا، لافتة إلى وجوب الالتزام بتفعيل مواد النقابة وموضوع الشطب كل 6 أشهر، واستيفاء فوائد على التأخير، ما سيسهل عودة الأطباء الى سجلات المزاولين.

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