تعديل تصنيف الإعاقة لإصدار البطاقة التعريفية

أدخلت تعليمات معدلة لإصدار البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة، نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر في نهاية شهر آب (أغسطس)، أسسا جديدة لتصنيف الإعاقات الحسية المتعلقة بكف البصر، إضافة إلى تعديلات محدودة على تصنيفات الإعاقة الذهنية والنفسية.



وشملت التعليمات المعدلة لسنة 2023 لتقرأ مع تعليمات إصدار البطاقة التعريفية رقم 3 لسنة 2022، ثلاثة أنواع من الإعاقات البصرية هي كف البصر الكلي، وضعف البصر الشديد، والالبينو المتوسط والشديد (المهق)، ليصبح تعريف كف البصر الكلي بأن تكون حدة الإبصار (6\60) أو أقل في العين الفضلى، و \ أو أن لا يتجاوز المجال البصري 10 درجات في العين الفضلى مع أفضل تصحيح بصري ممكن، وبعد استنفاد طرق العلاج المتاحة.



كما أوجبت التعليمات المعدلة الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للحصول على البطاقة التعريفية، في ضعف البصر الشديد، أن تكون حدة الإبصار (6\21) أو أقل في العين الفضلى، وأكثر من 10 درجات في العين نفسها مع أفضل تصحيح بصري ممكن، وبعد استنفاد طرق العلاج المتاحة.



ولم تشمل التعليمات قبل تعديل هذه البنود، تلك الشروط، حيث كان تعريف ضعف البصر الشديد يندرج مع المعينات أو أساليب التصحيح العلاجي، الذي يؤدي إلى عدم القدرة بشكل دائم على ممارسة أحد نشاطات الحياة اليومية الرئيسية أو الحقوق أو الحريات.



وفيما يتعلق بالمهق، فقد أصبح تعريفه هو الذي يؤدي إلى كف البصر الكلي أو ضعفه الشديد، فيما كان قبل التعديل الألبينو المتوسط والشديد فقط.



وفيما يتعلق بتصنيف الإعاقات النفسية، أوجبت التعليمات المعدلة، شطب عبارة غير المستجيب للعلاج في 3 تصنيفات للإعاقة النفسية من بين 8 تصنيفات، وهي الفصام العقلي والفصام العقلي الزوري (الزوراني) واضطراب المزاج ثنائي القطب.



كما طرأ تعديل على البند الرابع المتعلق بالإعاقة الذهنية من التعليمات، بإضافة تصنيف جديد هو أي مرض أو متلازمة يؤدي إلى إعاقة ذهنية تحد من ممارسة نشاطات الحياة اليومية الرئيسية أو الحقوق او الحريات، إلى التصنيفين القائمين وهما متلازمة داون والإعاقة النمائية.

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