أكدت المديرة العامة للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين في سلطنة عمان الدكتورة انتصار أمبوسعيدي أن برامج التنمية المهنية للمعلمين تعد ضرورة حتمية لما يعود به ذلك من نفع على الطالب والتعليم برمته.



وأشارت إلى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين كنموذج رائد نحاول الاستفادة من نجاحها فيما يتعلق بالإنماء المهني للمدربين والمعلمين.



وقالت أمبوسعيدي خلال مقابلة مع "الغد" أمس على هامش زيارة يقوم بها وفد من "المعهد" لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين إن قانون التعليم العماني يعتبر تدريب وتأهيل المعلمين واجبا وحقا في ذات الوقت.



وتابعت أن التدريب يعد واجبا على كل تربوي ومعلم موجود في وزارة التربية والتعليم لتساعده على أداء رسالته من خلال سعيه الدائم للتعلم والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال التعليم لكي يواكب كافة التغيرات.



ومن جانب آخر، بحسب أمبوسعيدي فهو حق للمعلم أن يتم إكسابه المهارات والمعارف والاتجاهات التي تعينه على مواكبة كافة المستجدات.



وبينت أمبوسعيدي أن المستجدات لم تعد محصورة على الصعيد المحلي اليوم، فلم يعد المجتمع التربوي مقتصرا على المدرسة أو دولة معنية بل أصبحت التغيرات العالمية تؤثر علينا جميعا فلذلك لا بد من مواكبتها وهذا ما لمسناه خلال فترة جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19) حيث فرضت على الكوادر التعليمية أن تتسلح بمهارات جديدة لكي تتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه.



وأكدت أن المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين تم إنشاؤه في العام 2014 بناء على التوجيهات السامية من لدن جلالة السلطان الراحل قابوس لغايات تطوير المعايير التعليمية ورفع كفاءة أداء المعلم والمخرجات التعليمية.



وقالت إن "المعهد" يعد مؤسسة وطنية تعمل على تقدم خدمات برامج الإنماء المهني بكافة أنواعها، سواء برامج تدريبية طويلة وقصيرة المدى، ومجتمعات تعلم مهني، والملتقيات والبحوث العلمية في مختلف أنواعها، مبينة أن الهدف منها تطوير منهجيات التعلم، ورفع كفاءة المعلم باعتباره جزءا لا يتجزأ من عملية اتخاذ وصنع القرارات والسياسات التربوية التي ستنعكس في نهاية المطاف على جودة التعليم داخل الغرفة الصفية.



ومن الأهداف أيضا، بحسب أمبوسعيدي تغير الاتجاهات لدى المعلم والقيادات التربوية في المعارف والمهارات، مشيرة إلى أن برامج الإنماء المهني تساعد المعلم على قيادة العملية التطويرية الشاملة، كما تساعد مدير المدرسة للتحول من مفهوم القيادة الإدارية التقليدية إلى التركيز على الطالب والعملية التعليمية وتحقيق معايير المنهج.



وأوضحت أن ما يميز برامج المعهد أنها إستراتيجية طويلة المدى، حيث يتم الالتقاء مع المتدرب 4 مرات وفق مدة البرنامج كما أن لها صبغة إجبارية فمثلا قبل أن يحصل مدير المدرسة على الوظيفة يتم انتدابه لمدة عامين للالتحاق بالبرنامج الإستراتيجي بغية التأكد من اكتسابه للاتجاهات والمعارف والمهارات المطلوبة، كما ويتم متابعتهم في بيئة العمل لتطبيق ما اكتسبوه.



وحول أهمية زيارة الوفد لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، أكدت أمبوسعيدي أن الهدف من الزيارة هو تبادل الخبرات بين الطرفين وتفعيل أبواب الشراكة بين الأكاديمية والمعهد حيث اطلعنا خلال هذه الزيارة على أهم البرامج المهنية التي تقدمها الأكاديمية فضلا عن قصة نجاحها في الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي لبرنامج الدبلوم المهني في التعليم من مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين (CAEP)، وهو أكبر مجلس اعتماد لبرامج إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأميركية.



وتابعت أن المعهد ينظر لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين كنموذج رائد لذلك نحاول الاستفادة من قصة نجاحها فيما يتعلق بتقييم البرامج التدريبية والإنماء المهني للمدربين، فاستفدنا كثيرا من مشاركتهم لخبراتهم بهذا المجال.

وبينت أن كل الدول تسعى لإكساب المعلمين لديها الخبرات والمعارف الدولية في مجال التعليم، فالشراكة والاستفادة في الخبرات ستنعكس إيجابا على الممارسات التعليمية فالتحديات التي يواجهها المعلم الأردني لا تختلف عن التحديات للمعلم العماني فتبادل الخبرات بين الطرفين أمر إيجابي وستصقل معارف وشخصيات المعلمين.



وأكدت أن بعض المعلمين العمانيين شاركوا في مؤتمر حول تقنيات التعليم وكان يضم معلمين من مختلف البلدان فبدى واضحا أن الخبرات التي تناقلوها كانت قابلة للتطبيق في أي بيئة صفية مهما اختلفت الدول.



وكشفت أمبوسعيدي عن مذكرة تفاهيم سيتم توقيعها بين وزارتي التربية والتعليم الأردنية والعمانية في المرحلة المقبلة.



وحول المجالات التي تقدمها أكاديمية الملكة رانيا للتدريب وهل يمكن للمعهد أن يستفيد منها؟ أشارت أمبوسعيدي إلى أن تبادل المدربين بين البلدين سيساهم في إكساب المدربين خبرات متنوعة بالإضافة إلى التشارك في إعداد البحوث العلمية.



وأكدت أن الأكاديمية تعد رائدة في مجال التدريب والتطوير المهني وهو ذات الأمر في المعهد لدينا، وهذا يجعلنا حريصين دوما على تطوير برامجنا. فلذلك نعوّل على هذه الشراكة في الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في إعداد البرامج والتي بدورها ستنعكس إيجابا على العملية التعليمية برمتها كما وستساعدنا على تجويد برامجنا التدريبية أيضا.

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