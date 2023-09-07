عقب مضي عامين فقط على إطلاق الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين عام 2017 سرعان ما قررت وزارة البيئة وقف العمل فيها، ودمج بنودها في خطط النمو الأخضر.



ولم تكن هنالك أسباب واضحة لهذا القرار من جانب وزارة البيئة، التي كان ردها يقتصر على أن "هذه الخطة كانت بمثابة نقطة أساس لتطبيق مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدامين في الأردن، ليصار من بعدها إلى دمجها في خطط النمو الأخضر"، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.



وقال الخشاشنة إن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل إن "السعي نحو تأطير هذا المفهوم وبشكل قطاعي كان واحدا من توجهات وزارة البيئة، حيث أدمج شأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين في خطط القطاعات المعنية بتطبيق هذا النهج".



وأضاف: "بذلك، تصبح خطط النمو الأخضر المرجعية لضمان سير العمل بتطبيق مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدامين".



وكانت وزارة البيئة، وفي إطار برنامج سويتش ميد (SwitchMed) الممول من الاتحاد الأوروبي، قامت بتطوير خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين، بهدف إنشاء منصة وطنية لإضفاء الطابع المؤسسي على عملية إدماج ذلك المفهوم في خطط القطاعات ذات الصلة، ولضمان الترابط والتنفيذ على الصعيد الوطني.



ورغم توجه الوزارة الى "فكرة الإدماج الا أن سير العمل بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين وضمن خطط النمو الأخضر ما تزال غير معلنة، أو واضحة المعالم".



ولعل مرد ذلك يكمن في أن "الوزارات المختلفة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ ما ورد في خطط النمو الأخضر، وبشكل أخص ضمن ما يقع تحت هذا البند تحديدا"، بحسب الخشاشنة.



ولفت لـ"الغد" الى أن "وزارة البيئة ليست صاحبة الولاية في عملية التنفيذ، وإنما تنصب مهامها في الإشراف، والمتابعة على ما ورد في الخطط".



ولكن طلبت مديرية الاقتصاد الأخضر وعبر المسرعات الحكومية، التي أقرها مجلس الوزراء عام 2016، من المؤسسات ذات العلاقة بتحديد أولويات عملها ليتم تنفيذها ضمن فترة محددة زمنية، بحسبه.



وبناء على ذلك، وبحسب وثيقة التزام كانت وافقت عليها تلك المؤسسات يجري "حاليا تزويد وزارة البيئة بتقارير دورية حول سير العمل بتلك الأولويات المحددة من قبلها".



ولكن وما إن مضت ثلاثة أعوام على إطلاق الخطط التنفيذية الست للنمو الأخضر في المملكة، الا أن قرارا آخر صدر عن الحكومة يقضي بدمج نحو 86 إجراء فيها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لعدم وجود تمويل كاف لتنفيذها.



ولم تتطرق الحكومة خلال جلسات ملتقى "عام على التحديث"، الذي عقد في البحر الميت نهاية الأسبوع الماضي، إلى أي من المنجزات المحققة على صعيد الاستهلاك والإنتاج المستدامين، إذ كان الاستعراض الحكومي منصبا بصورة عامة على محرك البيئة المستدامة، ولكن من غير التطرق إلى تفاصيل كثيرة.



ورغم أن خطة العمل الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، التي وضعت بمشاركة أكثر من 300 من أصحاب المصلحة المتعددة، والتي تناولت ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي إنتاج الأغذية، والنقل، وقطاع إدارة النفايات، إلا أن سير العمل فيها "لا يتسم بالوضوح".



وكانت حددت الخطة ثلاثة أهداف إستراتيجية من بينها "تطوير وتنفيذ أهداف تشغيلية وطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين لدعم التنفيذ، ولتعزيز وتقوية الاقتصاد الدائري الأخضر".



كما شددت على "أهمية إشراك أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين في تطوير وممارسة وتقييم نماذج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتدابير الاقتصاد الدائري، المؤدية لكفاءة الموارد، وتقليل التلوث".

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