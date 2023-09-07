حلقة جديدة من مسلسل الطفل مناصرة في سجون الاحتلال.. من يتذكر؟

تتجدد هذه الأيام ذكرى مرور ثمانية أعوام على اعتقال الأسير الفلسطيني الطفل أحمد مناصرة، صاحب المقولة الشهيرة: "مش متذكر"، الذي دخلت ملابسات اعتقاله والتحقيقات التي أجريت معه، حقل المسلسلات المأساوية الطويلة جداً، فيما لا ترد حتى الآن أي إشارة أو تلميح لنهاية مبشرة أو منصفة بحق هذا البطل الذي لم يعد صغيرا بل عملاقا نحتت قامته السجون والتحدي.



وكان دخل الأسير مناصرة الشاشة والذاكرة العربية، منذ كان طفلا في الثالثة عشرة من عمره عام 2015، عندما تعرض خلال تجوله في واحدة من أحياء القدس هو وصديقه لعملية دهس وضرب وإطلاق رصاص من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى أنه كان يخطط لعملية طعن، وأسفرت الحادثة عن وفاة صديقه واعتقاله هو، كما أسفرت عن دخول مناصرة مرحلة حياتية جديدة أجهضت طفولته، ونسفت بداية شبابه، وحديثاً أطاحت بصحته.



عاد هذا اليوم صاحب مقولة: "مش متذكر" إلى مشهد الأخبار العربية ليلقى معاناة جديدة أضيفت إلى مسلسل التنكيل به، وهي، بحسب ما تداولته وسائل إعلام فلسطينية، إصابته بفقدان تدريجي للبصر، مع ظهور أعراض إصابته بالفصام، جراء مضي عامين على سجنه في العزل الانفرادي، ومنعه من التعرض لأشعة الشمس من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، وبات واضحا أن تبعات العزل الطويل بدأت تنعكس على حالته الصحية والنفسية.



ووفق تصريح لوالد مناصرة لوسائل إعلام فلسطينية ومنظمات دولية تتابع قضيته، أفاد بأن ابنه: "يتعرض لأبشع الظروف الصحية والنفسية، وهو ممنوع من رؤية الشمس".



وكشف أبوه عن تخوفه من التطورات غير المطمئنة لحالة ولده، الذي يعاني منذ ثمانية أعوام من أبشع ظروف الاعتقال ومخالفتها للمعايير الدولية وحقوق الإنسان، والتي بدأت باعتقاله طفلا، ومر بظروف تحقيق مهينة ومحطمة لكرامة الإنسان، وانتهاء بتهديد بصره وحالته النفسية.



دولياً، يعد اعتقال الأسير مناصرة منذ اللحظة الأولى، مخالفة صريحة للقوانين الدولية، وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل التي تنص مادتها 16 على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته"، كما تنص على أن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".



وبحسب تقارير مؤسسات الأسرى في فلسطين، كهيئة شؤون الأسرى المحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بلغ عدد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967 حتى نهاية 2022 نحو مليون فلسطيني، فيما سجل أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال في صفوف الأطفال (دون سن 18 عاما).



واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2022 نحو 882 طفلا فلسطينيا، منهم 654 من القدس، ويشكلون الغالبية العظمى بنسبة 74.1 % من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال في العام 2022.



وبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال حتى نهاية العام 2022 نحو 150 طفلا وطفلة في معتقلات "مجدو"، و"عوفر"، و"الدامون"؛ إضافة إلى وجود عدد آخر في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلا عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم سلطات الاحتلال في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عاما.



ومن يتصفح شريط الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، يسرح قليلا ثم يستذكر صاحب عبارة: "مش متذكر" الأسير أحمد مناصرة، ويمر في عقله شريط أخبار يعود به إلى العام 2015، فيستحضر ذلك المشهد الذي حرق قلوبا كثيرة، عندما كان مناصرة يرتعش من شدة الخوف وهو جالس في غرفة التحقيق، ويقسم ويحلف ويردد للمحقق: "مش متذكر.. والله مش متذكر".



وأصبحت تلك العبارة شعاراً على لافتات في شوارع وعواصم عربية، ورسمت على جدران شوارع في القدس والضفة الغربية وغزة، كما طبعت على "تي شيرت"، واعتمدت صورة شخصية لحسابات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولربما نقلها لأحمد مناصرة زائرون في معتقله، أو من قبل محاميه، الذين أسر لهم في آخر جلسة له في المحكمة بأن أكثر من اشتاق إليهم هم أهله.



ومن المأمول بعد انتشار خبر تدهور حالة مناصرة البصرية والنفسية أن تعاود صورته المثول لتحفيز الذاكرة العربية عن قصة هذا الطفل الذي بات شاباً متهالكا، وتعود صوره من جديد لتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وجدران شوارع جديدة في فلسطين والبلاد العربية، لكن السؤال هل سيقوى هو على إبصارها من جديد؟ أم ستحل عبارة: "مش قادر" بدلاً من "مش متذكر" في قاموس عبارات مناصرة؟

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