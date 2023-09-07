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ضبط حدث (17 عاما) يقود شاحنة على طريق الموقر

9/7/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ضبطت مرتبات الدوريات الخارجية، اليوم الخميس، حدثا يبلغ من العمر (17) عاما يقود تريلا على طريق الموقر.
وقالت الدوريات الخارجية، في التقرير المروري، إن الحدث كان برفقة سائق التريلا، وكان يقودها بحجة تعرض السائق للتعب.
وأوضحت الدوريات الخارجية، أنه تم تسليم الحدث والسائق للمركز الأمني المختص، لإجراء المقتضى القانوني.




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