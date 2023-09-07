ضبط حدث (17 عاما) يقود شاحنة على طريق الموقر
التاريخ
9/7/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ضبطت مرتبات الدوريات الخارجية، اليوم الخميس، حدثا يبلغ من العمر (17) عاما يقود تريلا على طريق الموقر.
وقالت الدوريات الخارجية، في التقرير المروري، إن الحدث كان برفقة سائق التريلا، وكان يقودها بحجة تعرض السائق للتعب.
وأوضحت الدوريات الخارجية، أنه تم تسليم الحدث والسائق للمركز الأمني المختص، لإجراء المقتضى القانوني.
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