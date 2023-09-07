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تقرير: 79 % من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن خارج المخيمات

9/7/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن 79% من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن لدى سجلاتها، يقيمون خارج المخيمات.
ووفق تقرير للمفوضية، يتركز اللاجئين السوريين خارج المخيمات، في محافظات الشمال والوسط، وعدد قليل منهم في جنوب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن عدد اللاجئين المسجلين بالمفوضية، حتى نهاية تموز الماضي بلغ 656762 لاجئا، مقابل 661670 لاجئا كانوا مسجلين في المملكة بداية العام الجاري.
وتصدرت العاصمة عمّان، بعدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين في عمّان، والمسجلين لدى المفوضية، 195334 لاجئا، بينما حلّت مدينة المفرق ثانيا بعدد اللاجئين السوريين، بنحو 169043 لاجئا، يليها محافظة إربد بنحو 128467 لاجئا.-(هلا أخبار)



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