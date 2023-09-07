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مهيدات: 86% من الأطفال بعمر 3 أعوام في الأردن تنقصهم عناصر غذائية

9/7/2023 2:31:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الخميس، إن قرابة 86% من الأطفال في الأردن من عمر عام وحتى ثلاثة أعوام يعانون من نقص في بعض العناصر الغذائية الضرورية.
ووفق دراسة حديثة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، فإن ما يزيد على 50% من الأطفال الصغار لا يلبون احتياجاتهم اليومية من فيتامين أ وفيتامين د.
وأضاف مهيدات، لـ "المملكة"، أن 50% من أطفال الأردن يتناولون ما لا يقل عن 36 غراما يوميا من البروتين، مبينا أن المؤسسة تجري دراسة بحثية لتقييم فاعلية وأداء النمط الغذائي اليومي لدى الأطفال.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الأطفال المعرضين لنقص في العناصر الغذائية يتناولون قرابة 8 غرامات من الألياف يوميا فقط وهي نسبة تعد أقل من النسبة الموصى بها .
كما شددت الدراسة على أهمية الاسترشاد بتوصياتها لضمان حصول الأطفال على الأنماط الغذائية المتكاملة وتعزيز ثقافة التغذية السليمة لدى الأمهات وأولياء الأمور والمدارس لضمان الوصول إلى أنماط غذائية يومية أفضل للأطفال وأكثر فعالية وتعزيز مستوى الوعي بهذا الخصوص.




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