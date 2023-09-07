Thursday, 07 September 2023 10:42 GMT

الدفاع المدني يخلي طفلا من شقة أغلق بابها أتوماتيكيا

9/7/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس مركز دفاع مدني مدينة الشرق المتكامل الرائد باسم الديات إن كوادر الدفاع المدني تلقت بلاغا يفيد بوجود طفل رضيع ( 4 شهور) داخل شقة في الطابق الثالث أغلق بابها أتوماتيكيا عند خروج الأب خارج الشقة.

وأشار الرائد الديات إلى أن الكوادر تحركت على الفور إلى الموقع ، ولدى وصولهم تم إتخاذ إجراءات الإنقاذ الفورية والقاء سلم الإنقاذ على شرفة المنزل كونه أحد سبل العبور إلى الشقة بدون إحداث ضرر بالباب الرئيسي وبدون أي تأخير وإنقاذ الطفل المحاصر .

وقال الرائد الديات إن كوادر الاسعاف في الموقع قامت بتقييم العلامات الحيوية للطفل، مؤكداً أن الطفل بخير وحالته الصحية جيدة بعد التغيب عنه عدة دقائق.

ودعا الرائد الديات المواطنين إلى ترك نسخ احتياطية من مفاتيح الأبواب في أماكن آمنة لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث .

وأثنى والد الطفل خلال حديثه على سرعة الإستجابة والإجراءات الفورية لكوادر الدفاع المدني.



MENAFN07092023000072011014ID1107029089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث